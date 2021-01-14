جدة - نرمين السيد - وهنأ الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة اليوم الخميس، المستشار حنفى جبالى، على انتخابه رئيسا لمجلس النواب، كما هنأ وكيلى المجلس على اختيارهما، مؤكدا أن الجلسات التى عقدتها غرفة البرلمان خلال الأيام الماضية عكست الوجه الحضارى لمصر، ومؤسساتها العريقة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل .. رئيس الوزراء يتوجه لمجلس النواب لتهنئة رئيس المجلس بانتخابه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.