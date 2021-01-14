وزير السياحة والآثار يطمئن على أعمال مركز تتبع المركبات السياحية GPS

جدة - نرمين السيد - تابع الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، بمقر الوزارة بالعباسية، أعمال مركز تتبع المركبات السياحية "GPS" التابع لقطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين بالوزارة، إذ يقوم المركز بمراقبة حركة المركبات السياحية خلال رحلاتها بما يعكس الحركة الفعلية لها وسرعتها وموقعها وخط سيرها.





رافق وزير السياحة والآثار خلال الزيارة غادة شلبى نائب الوزير لشئون السياحة، والدكتور مجدى شلبى رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين بالوزارة، وسامية سامى رئيس قطاع الأنشطة السياحية والمكاتب الداخلية بالوزارة، ويمنى البحار مساعد السيد الوزير للشئون الفنية.

وخلال الجولة تابع الوزير كيفية قيام العاملين بالمركز بتتبع المركبات السياحية من خلال الشاشات وأجهزة الكمبيوتر الخاصة بها، مؤكدا على أهمية الدور الحيوى الذى يقوم به المركز فى رصد المركبات السياحية، كما استمع للعاملين وما يواجههم من عقبات أثناء قيامهم بعملية التتبع، موجها بتحديث هذه المنظومة.

وفى نهاية الزيارة، وجه الوزير الشكر للعاملين بالمركز على الجهد المبذول لتتبع حركة المركبات السياحية على مدار اليوم.

جدير بالذكر أن هذا المركز أنشأته الوزارة لتتبع المركبات السياحية عام 2009.