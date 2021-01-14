تعليق الاجتماعات والمناسبات .. قرارات مهمة لـ الإنجيلية فى مواجهة كورونا

وأصدر المجلس الإنجيلى العام 9 قرارات مهمة تضمنت تعليق كل الاجتماعات العامة والفرعية وجميع المناسبات فى جميع الكنائس التابعة للطائفة الإنجيلية بمصر حتى السبت 20 فبراير، ويُسمَح فقط بالعبادة يوم الأحد، بنسبة لا تتجاوز 25 % من مساحة الكنيسة، مع التشديد والتدقيق فى الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية التى أقرتها اللجنة الطبية التابعة لرئاسة الطائفة الإنجيليَّة، ويمكن لمجالس الكنائس التابعة للطائفة الإنجيلية بمصر أن تعلق العبادة يوم الأحد، متى تطلَّب الأمرُ ذلك.
أما ما يخص الجنازات، فيقتصر الحضور على 25% من مساحة الكنيسة، "ويُلغَى العزاء بجميع القاعات"، وما يخصُّ الأفراح، فيقتصر الحضورُ على 25% من مساحة الكنيسة، "وتُلغَى أية تجمعات بعدها"، إضافة إلى تعليق جميع الزيارات الرعوية.
وشملت القرارات تمكين الكنائس من البث المباشر لاجتماعاتها وخدماتها عبر وسائل التواصل الاجتماعى والفضائيات، كما يقدم المجلس الإنجيلى العام، ورؤساء المذاهب، جزيل الشكر للجنة الطبية التابعة لرئاسة الطائفة الإنجيلية، على تقريرها الهام ومتابعتها المستمرة لما يجد من تطورات خاصة بجائحة كورونا، ويجتمع المجلس الإنجيلى العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية، يوم الجمعة 19 فبراير لمتابعة الموقف فى ضوء الأوضاع، وللاطلاع على كل التقارير.
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