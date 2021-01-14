جبالى يعلن أحمد العوضى رئيسا لبرلمانية حماة وطن

جدة - نرمين السيد - فيما شهدت الجلسةـ أداء النائبة آمال إبراهيم عبد الحميد، اليمين الدستورية، بسبب غيابها عن جلستى المجلس أمس وأول أمس. يشار إلى أن الجلسة الأولى، شهدت إعلان تشكيل 3 رؤساء للهيئات البرلمانية بالمجلس، حيث اختار حزب الإصلاح والتنمية، الدكتور أيمن أبو العلا، رئيسا للهيئة البرلمانية، والنائب محمد عطية الفيومى، لحزب الحرية، وأشرف رشاد، لمستقبل وطن.

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