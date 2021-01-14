صور.. غلق وتشميع 50 مقهى ومطعم وورش حرفية غير ملتزمة بالجيزة

جدة - نرمين السيد - أكد أحمد راشد، محافظ الجيزة، على المتابعة الدورية لتطبيق الاشتراطات والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا الصادرة من الحكومة لتنظيم عملية فتح الأنشطة والمنشآت والمحال التى تقدم خدمات للمواطنين وعلى رأسها المقاهى والمطاعم والكافيتريات.





وأشار محافظ الجيزة، وفقا لبيان صحفى، أنه تم شن سلسلة من الحملات على مستوى الأحياء والمراكز أسفرت عن غلق وتشميع 50 محل وورش ومنشأة ومقهى خالفت إجراءات و مواعيد فتح وغلق المحال التجارية وذلك على مدار الأسبوع وفقاً للضوابط المحددة لمواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية.

وشملت المنشآت التجارية التى تم تشميعها وغلقها 17 مقهى وسيبر وورش حرفية بقرى ميت رهينة وسقارة و المرازيق وشوارع بورسعيد و النيل السعيد وعمرو بن العاص، وبطريق مصر أسيوط وجميعهم بمركز ومدينة البدرشين، وفى حى الطالبية تم غلق وتشميع 3 مطاعم ومقاهى بشوارع الأهرام وعبد اللطيف، وفى حى شمال الجيزة تم غلق وتشميع 5 مقاهى بشوارع بشتيل والأقصر وأرض الجمعية والنيل، و5 مقاهى بمنطقة شرق الترسانة بحى العجوزة تقدم الشيشة للمواطنين وغلق 2 ورشة سمكرة وكاوتش بشوارع عبد العزيز مهران والوحدة العربية بحى العمرانية لعدم الالتزام بمواعيد الغلق، وفى مدينة الحوامدية تم غلق وتشميع 5 محال وورش تبريد وتكيف بشوارع سعد زغلول وتيتو و2 ورشة غير ملتزمة بمواعيد الغلق بمنشأة القناطر.

وفى مركز ومدينة كرداسة تم إزالة ورفع الأكشاك المقامة بالمخالفة والتندات المتعدية على الطريق العام بمنطقة كوبرى العسيلى بالمعتمدية والسوق، بالإضافة إلى غلق 6 مقاهى تقدم الشيشىة بمنطقة المعتمدية و8 ورش غير ملتزمة بمواعيد الغلق بشارع بولاق ناهيا.





كما تم رفع 167 حالة إشغال للمحال والمقاهى وإزالة الأكشاك المخالفة بشوارع التحرير والدقى ومصدق ومحى الدين أبو العز بحى الدقى ورفع 40 حالة إشغال للمحال والمقاهى بمناطق نفق الأهرام وميدان شفيقة وشارع ربيع الجيزى وشارع المحطة وإزالة 8 أكشاك مقامة بالمخالفة بمنطقة المنيب بحى جنوب الجيزة.

كما تم غلق وتشميع قاعات أفراح بحى الهرم ومركز أبو النمرس لعدم الالتزام بالقرارات المحددة للتشغيل والطاقة الاستيعابية.

ووجه محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز بضرورة الاستمرار فى المتابعة الدقيقة على مدار اليوم لتطبيق الضوابط والاشتراطات الصادرة والخاصة بالقدرة الاستيعابية للمنشآت التى تم فتحها، والالتزام بمراعاة قواعد التباعد الاجتماعى، فضلاً عن مواعيد غلق المحال التجارية والمطاعم والمقاهى.

ووجه محافظ الجيزة بضرورة التصدى بكل حسم مع أى مخالفة، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين لتلك القرارات وعدم التهاون فى الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين مع الغلق الإدارى للمحال والمنشآت التى تخالف الاشتراطات والضوابط.