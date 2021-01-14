بإشراف وكيلى المجلس.. بدء انتخابات لجان النواب النوعية

جدة - نرمين السيد - ويشرف على العملية الانتخابية وكيلى المجلس، النائب محمد أبو العنين، والمستشار أحمد سعد الدين.

واستعرض رئيس المجلس، مقترحات واعتراضات الأعضاء على تشكيل اللجان النوعية، معلنا تلبية رغبات بعض النواب فى الانتقال من لجنة إلى أخرى.

وكان المستشار حنفى جبالى، فى الجلسة السابقة أعلن أن تقدم الاقتراحات والاعتراضات كتابة لرئيس المجلس لتناقشها هيئة المكتب والتنسيق بين رغباتهم وفقا للقواعد التى سار عليها مجلس النواب فى الفصل التشريعى الأول، تمهيداً لإعلان الكشوف النهائية فى جلسة تالية.

وأكد أن مكتب المجلس أعلن قوائم الترشح لعضوية اللجان وفقا لما أبداه الأعضاء من رغبات وتعديلات فى الانتقال من لجنة إلى أخرى، قائلا: لكل عضو من الأعضاء تقديم اقتراحاتهم أو اعتراضاته على هذه القوائم.

وحدد عدة شروط فى تشكيل اللجان، بحيث ألا يقل عدد أعضاء كل لجنة عن 8 أعضاء، يتحقق تمثيل المعارضة والشباب والمرأة، عدم زيادة عدد أعضاء محافظة واحدة عن رفع مجموع أعضائها، ومراعاة أولوية الأقدمية وذوى الخبرة والتخصص فى مجال نشاط كل لجنة.