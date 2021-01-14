القوات المسلحة توزع كميات كبيرة من المطهرات والسلع الغذائية بأسعار مخفضة

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة بتقديم الدعم اللازم للمواطنين لمجابهة انتشار الموجه الثانية لفيروس كورونا.
وحرصت القوات المسلحة على الإعداد والتجهيز الجيد للسلع الغذائية والمواد المطهرة، ونقلها بالسيارات المجهزة لضمان الحفاظ على أعلى معايير الجودة خلال وصولها للمواطنين مع إتخاذ أقصى الإجراءات الوقائية والاحترازية خلال عملية التوزيع.
وأشاد المواطنون بالجهود المبذولة من القوات المسلحة خلال مجابهة انتشار الموجة الثانية لفيروس كورونا، مؤكدين تقديرهم الكامل للإجراءات التى تتخذها القوات المسلحة للحفاظ على صحة المواطنين ومساندة أجهزة الدولة للتصدى لانتشار الفيروس خلال الوقت الراهن.
يأتى ذلك فى إطار تطويع القوات المسلحة كل إمكاناتها وجهودها المتواصلة لمساندة أجهزة الدولة المختلفة لتنفيذ الحملة الوقائية الموسعة وتقديم كل أوجه الدعم لمواجهة انتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا.
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