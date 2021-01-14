نواب: السيسي يولي اهتماما كبيرا بالدلتا.. ونحرص على التعاون ودعم التنمية المستدامة

أكد أعضاء في مجلس النواب عن محافظة البحيرة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي اهتماما كبيرا بدلتا مصر عبر التنمية المستدامة والبنية التحتية، مشددين على أنهم حريصون على التعاون مع القيادة السياسية لتنفيذ هذه الاستراتيجية الناجحة.

وقالت النائبة سحر القاضي -في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الخميس- إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ومنذ توليه مقاليد الحكم في البلاد وهو يضع في نصب عينه تحقيق التنمية المستدامة في كافة المجالات.

وأضافت أن مصر، وخصوصا في الدلتا، لم تشهد مثل هذا الاهتمام من قبل، مؤكدة أنها تتطلع للعمل من خلال مجلس النواب لتعاون مع الدولة والحكومة من أجل استمرار نجاح هذه الاستراتيجية والعمل أيضا على جذب المزيد من المشروعات.

ونوهت إلى أن دلتا مصر بها من الخبرات والقدرات ما يجعلها من أهم مراكز الاستثمار في مصر، مشددة على أنها ستطرح مجموعة من التشريعات والخطط التي تهدف إلى جذب الاستثمار لتوفير فرص عمل للشباب وخصوصا أبناء الدلتا ومحافظتها.

وأشارت إلى أن القيادة السياسية تقوم بهذه المشروعات في ظل التحديات التي تواجه الدولة وخصوصا الإرهاب وإشاعات وفيروس كورونا، مؤكدة أن مصر أصبحت مثلا يحتذى به في النمو الاقتصادي رغم كل هذه التحديات.