مصطفى بكري عن صفوت الشريف: حمامة سلام وصديق الجميع

نعى الإعلامي مصطفي بكري، صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى الأسبق وزير الإعلام الأسبق، الذى وافته المنية مساء أمس، الأربعاء.

وكتب مصطفى بكري، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "كان صفوت الشريف صديقا للجميع بغض النظر عن مواقفه السياسية، وكان دوما حمامة سلام بين الجميع، رحم الله السيد صفوت الشريف وألهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان".

وأكدت أسرة الراحل صفوت الشريف أنه تم تحديد موعد الجنازة اليوم، الخميس، بعد صلاة العصر من مسجد حسن الشربتلى

وتوفى مساء أمس، الأربعاء، صفوت الشريف، الرئيس الأسبق لمجلس الشورى، بعد صراع طويل مع المرض، حيث كان يعانى من مرض سرطان الدم.

وشهدت الأيام الأخيرة، جدلًا كبيرًا حول حالة صفوت الشريف الصحية، بعد أن أعلن الإعلامى محمد الباز، إصابته بفيروس كورونا، وتدهور حالته بشكل قوى، فى الوقت نفسه نفى ابن الرحال صفوت الشريف، كل ما أثير حول إصابته بالفيروس.

وتدهورت الحالة الصحية لصفوت الشريف فى الساعات الماضية قبل أن يفارق الحياة.