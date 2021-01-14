الوزراء: إنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة أبو قير لمحطات الحاويات

- كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن إنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة أبو قير لمحطات الحاويات"ش.م.م" داخل ميناء أبوقير بالإسكندرية، وذلك على مساحة إجمالية مقدارها 597 ألف متر مربع.
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وتختص المنطقة الحرة طبقًا لنص مشروع القرار بمزاولة نشاط تصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل محطة حاويات بميناء أبوقير بالإسكندرية بما فى ذلك تقديم كافة الخدمات المرتبطة بهذا الغرض دون تخزين الحاويات بنظام المستودعات الجمركية.
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