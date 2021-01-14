الحكومة تعلن عن موعد صرف الدفعة من منحة العمالة غير المنتظمة

أعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عن أنه تم الاتفاق مع الوزراء المعنيين على أن يتم بداية من يوم 17 يناير الجارى صرف الدفعة الثانية من المرحلة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة، التى كلف بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، دعمًا للعمالة غير المنتظمة المتأثرة من تداعيات جائحة فيروس كورونا.



القرارات

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية الحالي 2020/2021، وذلك بمبلغ قدره 2 مليار جنيه، دعمًا للنشاط الاقتصادى.



ويأتي مشروع القانون في إطار التعامل مع تداعيات انتشار جائحة فيروس كورونا ومالها من آثار سلبية على الاقتصاد، وتحديدًا على بعض القطاعات الاقتصادية، الأمر الذي استوجب وضع خطط واتخاذ بعض الإجراءات لتحفيز النشاط الاقتصادي، والعمل على الحد من تلك الآثار السلبية، وبما يدفع عجلة الإنتاج في تلك القطاعات.