الوزراء: تمديد سداد مستحقات 63 شقة بكفر الشيخ إلى 5 سنوات بدلا من 3

وافق مجلس الوزراء على سداد المستحقات عن (63) وحدة سكنية تولت محافظة كفر الشيخ بناءها بأرض مصنع الغزل، وتم بيعها بالمزاد العلني، على أن يكون السداد لباقي المبلغ على خمس سنوات بدلًا من 3 سنوات، بأقساط ربع سنوية، وذلك تيسيرًا على المواطنين، ومراعاة للظروف الاقتصادية الناتجة عن تداعيات أزمة فيروس كورونا.

كما وافق مجلس الوزراء على السير في إجراءات توقيع اتفاقية شراء الطاقة لمشروع محطة طاقة الرياح بنظام الـ BOO بقدرة 500 ميجاوات بمنطقة خليج السويس بواسطة تحالف (إنجي – تويوتا- أوراسكوم)، على أن يتم تنفيذ المشروع على مرحلتين بقدرة 250 ميجاوات لكل منهما.

واعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المُنعقدة بتاريخ 6 يناير الجاري بشأن الإسناد للشركات أو زيادة أوامر الإسناد لعدد 35 مشروعا، سعيًا لاستكمال الأعمال الخاصة بتلك المشروعات، والاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها.