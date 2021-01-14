رئيس الوزراء يتوجه لمجلس النواب لتهنئة المستشار حنفى جبالى

توجه الدكتور مصطفي مدبولي رئيس محلس الوزراء لمجلس النواب لتهنئة رئيس المجلس بانتخابه.

وكان قد استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم، بتوجيه التهنئة إلى المستشار حنفي جبالي، على انتخابه رئيسًا لمجلس النواب، كما هنأ وكيلي المجلس النائب محمد ابو العنيين و النائب احمد سعد على اختيارهما، مؤكدًا أن الجلسات التي عقدتها غرفة البرلمان خلال الأيام الماضية عكست الوجه الحضاري لمصر، ومؤسساتها العريقة.

ووجه رئيس الوزراء أعضاء الحكومة بالتواصل الكامل مع مجلس النواب، وزيادة أطر التعاون والتنسيق، مع الإلتزام بالحضور إلى البرلمان، بما يحقق الخير والصالح لوطننا، من خلال التكاتف بين مؤسسات الدولة.