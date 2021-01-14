أسرة الرئيس الراحل حسني مبارك تنعى صفوت الشريف

تقدمت أسرة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، بخالص العزاء للراحل صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى الأسبق وزير الإعلام الأسبق، الذى وافته المنية مساء أمس، الأربعاء.

وغرّد علاء مبارك في رسالة نشرها عبر حسابه الرسمي على تويتر، «إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون، أسرة الرئيس مبارك تتقدم بخالص العزاء والمواساة لأسرة المغفور له بإذن الله السيد صفوت الشريف».

وتابع علاء مبارك: «نسأل المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان».