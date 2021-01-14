المنتخب القطري لكرة اليد يصل مصر للمشاركة في كأس العالم

استقبل مطار برج العرب الدولى، اليوم الخميس، بعثة المنتخب القطري لكرة اليد، للمشاركة فى بطولة كأس العالم لكرة اليد، والتى انطلقت بالقاهرة امس وتستمر حتى 31 من يناير الجارى، وسط إجراءات أمنية ووقائية مشددة، لمواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجد .
وقالت مصادر مطلعة بمطار برج العرب الدولى، إنه تم إنهاء إجراءات وصول بعثة المنتخب فور وصولهم، تمهيدا للمشاركة بالبطولة، وتضم البعثة 24 راكبا ، وتم عمل فحص طبي، واجراء المسحة الطبية باشراف الحجر الصحي، وذلك فور نزول المنتخب من الطائرة، وتم خروجه من المطار داخل الاوتوبيسات المعقمة وفقا الاجراءات الاحترازية المتفق عليها بين كافة الجهات المشتركة في غرفة عمليات البطولة .
وتعد طائرة المنتخب القطري، أول واحدة تهبط الي المطارات المصرية بعد رفع سلطة الطيران المدني المصرية الحظر عن الرحلات القطرية ، واستئناف الرحلات الجوية بعد توقف دام 3 سنوات ، ويرجع سبب هبوط الطائرة في برج العرب ، نتيجة اختيار المدينة لاستضافة مبارايات المجموعة التي يقع بها المنتخب القطري .
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