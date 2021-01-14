الحكومة توافق على اتفاقية تمويل كويتية بـ 55 مليون دينار لإنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، والخاص باتفاقية تمويل بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، بمبلغ 5 ملايين و500 ألف دينار كويتي، بشأن مشروع إنشاء محطتي تحلية مياه بحر في مدينتي رفح الجديدة، وبئر العبد الجديدة، والموقع في الكويت بتاريخ 23/11/2020.
ويهدف مشروع إنشاء محطتي تحلية مياه بحر في مدينتي رفع الجديدة وبئر العبد الجديدة، إلى تلبية الطلب المتزايد على مياه الشرب للمدينتين، فضلًا عن حماية الصحة العامة وتوفير خدمات أساسية ضمن خطة تحسين المستوى المعيشي للسكان في محافظة شمال سيناء.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، والخاص باتفاقية تمويل ثان بمبلغ 55 مليون دينار كويتي بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية، المُعدلة لاتفاقيتي التمويل الأول والتمويل الإضافي الموقعتين بينهما بتاريخي 12/7/2018، و8/12/2018، لتمويل مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر، الموقعة في الكويت بتاريخ 23/11/2020.
ويهدف مشروع "إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر" إلى تلبية الطلب على المياه الصالحة للاستخدامات المختلفة، وخاصة التوسع فى الإنتاج والتصنيع الزراعي، فضلًا عن الاستغلال الأمثل للموارد المائية المتاحة بالإضافة إلى المساهمة فى حماية بحيرة المنزلة بيئيًا، وتوفير نحو 100 ألف فرصة عمل.
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