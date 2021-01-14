أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة، أوامرها لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة لتوفير كميات كبيرة من المواد المطهرة والسلع الغذائية المجمدة والجافة وتوزيعها بأسعار مخفضة بعدد من المناطق التى تشهد كثافة سكانية عالية بمختلف محافظات الجمهورية عبر منافذها المتحركة.
ويأتي ذلك للحد من تكدس المواطنين وتوفير المناخ الصحى الآمن لمجابهة إنتشار فيروس كورونا.
وحرصت القوات المسلحة على الإعداد والتجهيز الجيد للسلع الغذائية والمواد المطهرة، ونقلها بالسيارات المجهزة لضمان الحفاظ على أعلى معايير الجودة خلال وصولها للمواطنين مع اتخاذ أقصى الإجراءات الوقائية والاحترازية خلال عملية التوزيع.
وأشاد المواطنون بالجهود المبذولة من القوات المسلحة خلال مجابهة انتشار الموجة الثانية لفيروس كورونا، مؤكدين تقديرهم الكامل للإجراءات التى تتخذها القوات المسلحة للحفاظ على صحة المواطنين ومساندة أجهزة الدولة للتصدى لانتشار الفيروس خلال الوقت الراهن.
يأتى ذلك فى إطار تطويع القوات المسلحة جميع إمكاناتها وجهودها المتواصلة لمساندة أجهزة الدولة المختلفة لتنفيذ الحملة الوقائية الموسعة وتقديم جميع أوجه الدعم لمواجهة انتشار الموجة الثانية من فيروس "كورونا".
كما يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتقديم الدعم اللازم للمواطنين لمجابهة انتشار الموجة الثانية لفيروس كورونا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القوات المسلحة توزع مواد مطهرة وسلعا غذائية بأسعار مخفضة.. فيديو وصور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.