باستثناء الأحد.. الطائفة الإنجيلية: تعليق كافة الاجتماعات والمناسبات بـ الكنائس حتى 20 فبراير

وفيما يخص الجنازات، تقرر أن يقتصر الحضور على ٢٥% من مساحة الكنيسة، (ويُلغَى العزاء بجميع القاعات)، بينما يقتصر حضور الأفراح، على ٢٥% من مساحة الكنيسة، (ويُلغَى أي تجمعات بعدها)، فضلا عن تعليق جميع الزيارات الرعوية.
كذلك يمكن للكنائس البث المباشر لاجتماعاتها وخدماتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي والفضائيات، كما يقدم المجلس الإنجيلي العام، ورؤساء المذاهب، جزيل الشكر للجنة الطبية التابعة لرئاسة الطائفة الإنجيلية، على تقريرها الهام ومتابعتها المستمرة لما يجد من تطورات خاصة بجائحة كورونا.
ومن المقرر أن يجتمع المجلس الإنجيلي العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية، يوم الجمعة ١٩ فبراير لمتابعة الموقف في ضوء الأوضاع، وللاطلاع
على كافة التقارير.
كان الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، قد بعث ببرقية تهنئة للمستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب المصري، الذي تم انتخابه أمس الثلاثاء، في الجلسة الافتتاحية للمجلس.
وجاء في البرقية التى بعث بها الدكتور القس إندريه زكى: "باسمي وبالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلي العام، ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، يسعدني أن أبعث لسيادتكم بخالص التهنئة القلبية للثقة الغالية التي حظيتم بها من قبل نواب الشعب المصري، ونصلي إلى الله أن يوفقكم في مسؤولياتكم الكبيرة لما فيه الخير لوطننا.
كما نهنئ كافة أعضاء مجلس النواب الجدد، متمنين من الله خالص التوفيق في مهامهم الوطنية التي تحقق طموح القيادة السياسية وجموع المصريين".
كما أرسل رئيس الطائفة الإنجيلية برقية تهنئة مماثلة لكل من النائب أحمد سعد الدين، والنائب محمد أبوالعينين، وكيلي مجلس النواب المنتخبين.
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