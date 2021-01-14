نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نكشف تشكيل هيئة مكتب لجنة الصناعة قبل انتخابات اللجان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت مصادر مُطلعة عن الأسماء المرشحة بالتوافق بين أعضاء لجنة الصناعة، لهيئة مكتب اللجنة، يأتي على رأسها النائب معتز محمود رئيسًا للجنة، وفي منصبي الوكيلين، النائب محمد سعد وكيل أول، والنائب محمد السلاب وكيل ثاني، والنائب شحاتة.عبدالحفيظ أمين سر اللجنة

ووفقًا اللائحة الداخلية لمجلس النواب يصل عدد اللجان البرلمانية إلي 25 لجنة برلمانية وهي كالأتي:

1- لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

2- لجنة الخطة والموازنة.

3- لجنة الشئون الاقتصادية.

4- لجنة العلاقات الخارجية.

5- لجنة الشئون العربية.

6- لجنة الشئون الأفريقية.

7- لجنة الدفاع والأمن القومى.

8- لجنة الاقتراحات والشكاوى.

9- لجنة القوى العاملة.

10- لجنة الصناعة.

11- لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

12- لجنة الطاقة والبيئة.

13- لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية.

14- لجنة التعليم والبحث العلمى.

15- لجنة الشئون الدينية والأوقاف.

16- لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة.

17- لجنة الإعلام والثقافة والآثار.

18- لجنة السياحة والطيران المدنى.

19- لجنة الشئون الصحية.

20- لجنة النقل والمواصلات.

21- لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

22- لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير.

23- لجنة الإدارة المحلية.

24- لجنة الشباب والرياضة.

25- لجنة حقوق الإنسان.

