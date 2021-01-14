نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "القومي للملكية الفكرية" بجامعة حلوان يعلن فتح باب القبول لدفعة جديدة لدراسة الماجستير والدكتوراه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المعهد القومي للملكية الفكرية بجامعة حلوان د، تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، والأستاذ الدكتور ياسر جاد الله عميد المعهد، عن فتح باب القبول لدفعة جديدة (نسبة 50%من الدراسة بنظام التعليم عن بعد – اون لاين) للالتحاق ببرامج المعهد القومي للملكية الفكرية، وللحصول على درجة الماجستير في علوم الملكية الفكرية وتكون الدراسة باللغة العربية، وكذلك درجة الماجستير في الملكية الفكرية وإدارة الابداع وتكون الدراسة باللغة الانجليزية، ودرجة دكتوراه الفلسفة في الملكية الفكرية.

أوضح الأستاذ الدكتور ماجد نـجم رئيس الجامعة، على أهمية الملكية الفكرية وضرورة دعم المبدعين والمخترعين بكافة الصور، ومن أهم أنواع الدعم توفير فرص الدراسة والتعليم فى هذا المجال الحيوي والهام،

مايؤكد على الدور المحوري للملكية الفكرية فى دفع عجلة الاقتصاد وتحقيق متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى مصر.

حيث أن المعهد القومي للملكية الفكرية بالجامعة يسعى دائما إلى دعم عملية البحث العلمي ودراسة مختلف القضايا والموضوعات ذات الصلة بتنمية المجتمع المصري في مختلف المجالات المتعلقة بالملكية الفكرية، كما يعمل المعهد على إعداد موارد بشرية مؤهلة مهنيًا، وقادرة على المنافسة نظريًا وعمليًا، ومدربة على كيفية التعامل مع مختلف مجالات حقوق الملكية الفكرية.

وأفاد الأستاذ الدكتور ياسر جاد الله عميد المعهد القومي للملكية الفكرية، أنه يمكن التقدم للماجستير لحملة المؤهلات العليا في كافة التخصصات والكليات العسكرية بكافة التخصصات، والعاملين بمكاتب الملكية الفكرية، في ما عدا الدكتوراه تتطلب الحصول على درجة الماجستير فى الملكية الفكرية أو دبلومتى دراسات عليا في الحقوق أحدهما فى الملكية الفكرية والأخرى فى القانون العام أو الخاص من أحد الجامعات المصرية أو ما يعادلها حيث يتم عمل مقاصة للحاصلين على دبلوم الملكية الفكرية، وتكون الأولوية في القبول للأسبق في التقدم والذي يستوفي الشروط المطلوبة.

ويمكن التقديم أون لاين عن طريق اللينك التالي:

https:forms.office.comPagesResponsePage.aspx?id=EKGd9ZTi-E-Mhr5f_bN--A8Vjek-vCdLjGbfO0xXl0tURUZGTThMVVVTRlgzVDVYRTNXNzMzR1pUQi4u

بعد ذلك يجب تقديم الأوراق المطلوبة بمقر المعهد بجاردن سيتي وتكون الدراسة مسائية بمقر المعهد يومًا واحد أسبوعيا (الجمعة أوالسبت) وباقي المحاضرات أون لاين بنظام التعليم عن بعد حيث يوجد مكتبة علمية متخصصة في الملكية الفكرية بالمعهد وهي الوحيدة المتخصصة على مستوى مصر.

وعلي الراغبين في الالتحاق بالمعهد ضرورة استيفاء المستندات التالية:

وهي شهادة البكالوريوس أو الليسانس، وبيان بتقديرات المقررات الدراسية طوال سنوات الدراسة، شهادة بدبلوم الدراسات العليا فى الملكية الفكرية، شهادة بدبلوم الدراسات العليا فى القانون العام أو الخاص أو شهادة الماجستير فى الملكية الفكرية وذلك لراغبى الالتحاق ببرنامج الدكتوراه، كذلك تقديم، شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها، صورة بطاقة الرقم القومي، وعدد (6) صورة شخصية حديثة 4 ×6، تقديم المستند الدال على الموقف من التجنيد ( أدى الخدمة – إعفاء نهائي – تأجيل)، على أن يكون المتقدم غير مقيد بالدراسات العليا بأي جامعة أو مؤسسة تعليمية أخرى.