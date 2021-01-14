النائبة درية شرف الدين رئيسا للجنة الإعلام بالبرلمان ويوسف الحسيني وكيلا

النائب يوسف الحسيني
قالت مصادر خاصة لموقع دوت الخليج أن الأحزاب والقوي السياسية بمجلس النواب، توافقت علي رئاسة النائبة درية شرف الدين، للجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، 2021 عضو مجلس النواب المعين .
وأكدت المصادر أن هيئة المكتب من المنتظر أن تضم النائب يوسف الحسيني، ونادر مصطفي في مقعدي الوكلاء، وتامر عبد القادر أمين السر.
النائبة درية شرف الدين رئيسا للجنة الإعلام بمجلس النواب
تجرى اليوم الخميس، انتخابات مكاتب اللجان النوعية لمجلس النواب، بعد إعلان قوائم تشكيل اللجان في صورتها النهائية، لانتخاب هيئة مكتب كل لجنة، المكونة من رئيس ووكيلين وأمين سر، وفى هذا الصدد، ووفقا للائحة الداخلية للمجلس الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016، يضم مجلس النواب عدد 25 لجنة نوعية.
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