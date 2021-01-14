النواب يوافق علي تعيين مناع أمين عام ويعلن رؤساء الهيئات البرلمانية

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على تعيين المستشار أحمد عزت مناع، أمينا عاما للمجلس، بدلا من المستشار محمود فوزي.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، والتي من الموقع أن تشهد إعلان تشكيل اللجان النوعية، والدعوة لإجراء انتخابات هيئات المكاتب. وتوجه جبالي بالتحية، للأمين العام للمجلس التوفيق والنجاح، والنهوض بأمانة عمل المجلس.

رؤساء الهيئات البرلمانية بمجلس النواب 2021

وأعلن المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، تلقيه إخطار لرؤساء الهيئات البرلمانية للمجلس. وأكد خلال الجلسة العامة، أن حزب الإصلاح والتنمية، اختار الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس للهيئة البرلماني، والنائب محمد عطية الفيومي، لحزب الحرية، وأشرف رشاد، لمستقبل وطن.

وأبدى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اعتراضه على الأحاديث الجانبية بين النواب أثناء انعقاد الجلسة العامة. وقال موجها حديثه للنواب: سبق وتحدثنا أن هناك تقاليد برلمانية يجب علينا اتباعها والالتزام بها وأهمها عدم الحديث أثناء الجلسة، محذرا الأعضاء: نوهنا على الأعضاء وسننوه وبعد ذلك سيتوقف التنبيه _ في إشارة منه إلى تطبيق اللائحة.