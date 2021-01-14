قطع المياه ببعض المناطق في الجيزة لمدة 8 ساعات.. غدًا

قطع المياه- ارشيفية
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، عن قطع المياه عن المناطق الكائنة بين شارع المريوطية حتي شارع المطبعة، ومن شارع الهرم حتي منطقة الطوابق.
قطع المياه في الجيزة
أوضحت الشركة، أن إنقطاع المياه سيكون لمدة 8 ساعات اعتبارًا من الساعة الـ 10 مساء غدٍ الجمعة الموافق 15/1/2021 وحتي الساعة الـ 6 صباح يوم السبت الموافق 16/1/2021، وذلك لإصلاح عطل في محبس قطر 800 مم على خط الانحدار الرئيسي لمحطة صرف صحي ترسا 6.
وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة ، مؤكدةً قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.
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