بعد التصويت على عزله..أنباء عن رفض ترامب سداد أتعاب محاميه

تداولت أنباء بوسائل الإعلام العالمية ومواقع التواصل الإجتماعي حول رفض الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، سداد أتعاب محاميه رودي جولياني، بسبب غضبه العارم بعد تصويت مجلس النواب على عزله ومسائلته للمرة الثانية، ووجه له اللوم لعدم الوقوف بجانبه بمأزقه الأخير وما واجهه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة.

من حظر مؤقت بفيسبوك وتويتر... سناب شات يغلق حساب ترامب بشكل نهائي



وكان من المتوقع أن يقوم رودي جولياني الدفاع عن ترامب، حيث كان مرافقه منذ فترة طويلة، ولكن الملاحظ أنه مستبعد من غالبية المحادثات حتى الآن.

محاكمة ترامب بمجلس الشيوخ



وفي نفس السياق كان ميتش مكونيل زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي، أكد أن المجلس سيبدأ محاكمة الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب بغرض عزله الأسبوع المقبل، وجاء ذلك بعد إحالة مجلس النواب مواد المسائلة، مما سيدفع بالإجراءات إلى الأيام الأولى من فترة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن.

وصرح زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي: بحس ما ورد بوسائل الإعلام العالمية:"حتى لو بدأت العملية في مجلس الشيوخ هذا الأسبوع وتحركت بسرعة فلن يصدر حكم نهائي إلا بعد أن يترك الرئيس ترامب المنصب.. هذا ليس قرارا لي، إنها حقيقة".

حظر ترامب من وسائل التواصل الإجتماعي



وعلى صعيد أخر حظرت شركة تطبيق "سناب شات" حساب ترامب بشكل نهائي مرجعة السبب للحفاظ على السلامة العامة بعد محاولات ترامب الكثيرة لتداول معلومات مضللة تحمل في طياتها رسائل لتحريض على العنف بجانب خطاب الكراهية الذي رفضه الملايين حول العالم، وأشعل ثورة أنصار ترامب الذين خرجوا واقتحموا مبنى الكابيتول في واشنطن، ببداية شهر يناير الحالي، والتي أسفرت عن 4 ضحايا وعشرات الإصابات.