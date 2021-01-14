البرلمان يعاود الانعقاد فى تمام الواحدة لاستعراض مقترحات النواب بشأن اللجان النوعية

يعاود مجلس النواب، برئاسة حنفي جبالي، الانعقاد في تمام الساعة الواحدة، لعقد الجلسة الثانية، التي سيتم فيها استعراض مقترحات واعتراضات الأعضاء على تشكيل اللجان النوعية، ويعقبها الدعوة لإجراء الانتخابات.

مجلس النواب

يأتي ذلك بعدما شهدت الجلسة الأولى دعوة المستشار حنفي جبالي، أعضاء المجلس لتقديم اقتراحاتهم، أو اعتراضاتهم علي الكشوف المبدئية للجان النوعية البالغ عددها 25 لجنة.

وأشار إلى أن تقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة لرئيس المجلس لتناقشها هيئة المكتب والتنسيق بين رغباتهم وفقا للقواعد التي سار عليها مجلس النواب في الفصل التشريعي الأول، تمهيداً لإعلان الكشوف النهائية في جلسة تالية.

المجلس أعلن قوائم الترشح

وأكد أن مكتب المجلس أعلن قوائم الترشح لعضوية اللجان وفقا لما أبداه الأعضاء من رغبات وتعديلات في الانتقال من لجنة إلى أخرى، قائلا: لكل عضو من الأعضاء تقديم اقتراحاتهم أو اعتراضاته على هذه القوائم.

وحدد عدة شروط في تشكيل اللجان، بحيث ألا يقل عدد أعضاء كل لجنة عن 8 أعضاء، يتحقق تمثيل المعارضة والشباب والمرأة، عدم زيادة عدد أعضاء محافظة واحدة عن رفع مجموع أعضائها، ومراعاة أولوية الأقدمية وذوي الخبرة والتخصص في مجال نشاط كل لجنة.