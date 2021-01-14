فريد زهران لنواب الحزب: مُلقي على عاتقكم عبء كبير وتمثلوننا داخل البرلمان

وجه فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الإجتماعي، التهنئة لنواب الحزب الذين قاموا بتأدية اليمين الدستورية لعضوية مجلس النواب ، قائلاً " كان الله في عونكم ومُلقي علي عاتقكم عبء كبير وتمثلون الحزب داخل البرلمان".

فريد زهران: الحزب تبنى قضايا مهمة

وأضاف فريد زهران، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، أن الحزب رغم عمره القصير داخل الحياة السياسية لكنه تبني قضايا مهمة، مؤكداً أن وجود نواب للحزب داخل البرلمان يُعني الاستمرار في تبني هذه القضايا والعمل من أجل تحقيق أمال وطموحات الناس في مثل هذه القضايا والمتعلقة بقضايا التربية والتعليم ، والصحة ، والإسكان وغيرها من المحاور الأساسية الكفيلة بتحسين المستوي المعيشي للمواطنين .

فريد زهران: الأداء الاقتصادر سيختلف بوجود نواب الحزب

وأكد رئيس الحزب المصري الديمقراطي، فى تصريح لـ " دوت الخليج"، أن جود نواب للحزب تحت قبة البرلمان يُعني أداء اقتصادي مختلف وتحسين للمستوي المعيشي، هذا إلي جانب الملف الأساسي الذي يشغل الاهتمام الرئيسي للحزب وهو الملف المتعلق بالحريات والديمقراطية والمساجين السياسين داخل السجون حتي الأن.

ودعي رئيس الحزب، إلي الإهتمام بملف الحريات والديمقراطية مثل الإهتمام بالملفات الاقتصادية والاجتماعية، متابعاً : "لن تكون المهام المسندة إليكم بسيطة وسهلة وقيادات الحزب وأعضائة جنباً إلي جنب مع نوابه لتحقيق مصالح الشعب وتطلعاته وأمانية في حياة أفضل .