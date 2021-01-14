نادية الجندي تتصدر "التريند" بسبب الملكة نفرتيتي

نادية الجندي تصدرت محرك البحث الشهير "جوجل" خلال الساعات القليلة الماضية، بعد ظهور خاص لها في برنامج The Masked" Singer".

نادية الجندي في شخصية الملكة نفرتيتي

شهدت ليلة امس من برنامج The Masked" Singer"مفاجأة كبيرة للمحققين والجمهور بظهور الفنانة نادية الجندي.

وأوضحت الفنانة نادية الجندي كواليس تقديمها لشخصية الملكة نفرتيتي، مؤكدة أن ذلك سببه حبها لهذه الملكة والشخصية التاريخية.

وتحدثت نادية عن ثقل ملابس الشخصية وتابعت: "رغم أن اللبس تقيل والموضوع كان صعب بس زي كل حاجة بحب أعملها تكون صعبة وفيها تحدي". وأبدت نادية الجندي سعادتها بردود الفعل عن تقديمها للشخصية وعدم قدرة المحكمين على تخمين هويتها حتى اللحظات الأخيرة من الحلقة.

كانت المفاجأة عندما ازالت "نفرتيتي" القناع لتظهر الفنانة نادية الجندي، التي عبرت عن إعجابها بفكرة البرنامج موضحة أنها لا تظهر كثيرا في البرامج التليفزيونية لكن هذا البرنامج مختلف كما أنها ظهرت في شخصية الملكة نفرتيتي لذا تحمست كثيرا.

نادية الجندي تكشف عن شخصيتها

في نهاية الحلقة تم الكشف عن صاحبة قناة "نفرتيتي"، وكان المحققين توقعوا أن وراء هذا القناع الفنانة إلهام شاهين، أو الفنانة إسعاد يونس، أو الفنانة نبيلة عبيد.

يأتي النجوم المتنافسون من مختلف أنحاء العالم العربي، وينتمون إلى مجالات عدة وعلى المحققين الأربعة الذين يراقبون ويستمعون معرفة هوية المتسابقين وذلك من خلال بنائهم على دلائل ومعلومات وحركات وتفاصيل وتقارير مرتبطة بشخصية كل نجم، وتضم لجنة المحققين "حسن الرداد- قصي خولي- سيرين عبد النور- مهند الحمدي".

نادية الجندي نشأت نادية في عائلة محافظة، وكان أبوها متديّناً، وترى أنها قد ورثت هذه الصفة منه، ولا تعتقد أن أعمالها الفنية تتعارض مع الدين. حياتها الشخصية تزوجت مرتين الأولى كانت من الفنان عماد حمدي وأنجبت أبنها الوحيد "هشام" وعاشت معه حتى عام 1974، والثانية من المنتج السينمائي محمد مختار عام 1978 إلا أنها أنفصلت عنه عام 1995.

والجدير بالذكر، أن آخر اعمال الفنانة نادية الجندي الدرامية هي مسلسل "سكر زياده"وكان بطولة نادية الجندي ونبيلة عبيد وسميحة أيوب وهالة فاخر ومن إخراج وائل إحسان. ويُعد المسلسل أول عمل يجمع بين نادية الجندي ونبيلة عبيد، بعد سنوات تنافسهما على شباك التذاكر في الثمانينات والتسعينات. المسلسل مقتبس من المسلسل الأميركي ذا غولدن غيرلز "فتيات من ذهب"الذي عُرض عام 1985 وحتى 1992.

تدور أحداث المسلسل في اطار كوميدي حول عصمت وكريمة وجميلة، ثلاث سيدات يقعن ضحايا لعملية نصب بسبب فيلا قررن شرائها، وعليهن الآن التعايش مع الوضع الراهن في السكنى في نفس الفيلا، أو أن تحظى إحداهن دون الأخرى في الاستحواذ على الفيلا.