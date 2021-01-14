النائب عاطف ناصر رئيسًا للجنة الاقتراحات والشكاوى

قالت مصادر خاصة لموقع دوت الخليج أن الأحزاب والقوي السياسية بمجلس النواب، توافقت علي رئاسة النائب عاطف ناصر للجنة الاقتراحات والشكاوى، بمجلس النواب 2021، عضو مجلس النواب الفائز عن القائمة الوطنية من أجل مصر.

تعرف على هيئة المكتب

وأكدت المصادر أن هيئة المكتب من المنتظر أن تضم النائب إبراهيم محمد والنائب محمد دسوقى، في مقعدي الوكلاء، وهشام حسين أمين السر.

تجرى اليوم الخميس، انتخابات مكاتب اللجان النوعية لمجلس النواب، بعد إعلان قوائم تشكيل اللجان في صورتها النهائية، لانتخاب هيئة مكتب كل لجنة، المكونة من رئيس ووكيلين وأمين سر، وفى هذا الصدد، ووفقا للائحة الداخلية للمجلس الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016، يضم مجلس النواب عدد 25 لجنة نوعية.