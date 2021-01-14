دوت الخليج ينفرد بتشكيل لجنة الإسكان عماد حمودة رئيسًا

أكدت مصادر خاصة لموقع دوت الخليج، أن الأحزاب والقوي السياسية بمجلس النواب، توافقت علي رئاسة النائب عماد سيد حمودة، لجنة الإسكان، بمجلس النواب، 2021 عضو مجلس النواب الفائز عن القائمة الوطنية من أجل مصر.

هيئة مكتب لجنة الإسكان

وأشارت المصادر إلى أن هيئة المكتب من المنتظر أن تضم النائب طارق شكرى والنائب إيهاب منصور، في مقعدي الوكلاء، وأمين مسعود أمين السر.

تجرى اليوم الخميس، انتخابات مكاتب اللجان النوعية لمجلس النواب، بعد إعلان قوائم تشكيل اللجان في صورتها النهائية، لانتخاب هيئة مكتب كل لجنة، المكونة من رئيس ووكيلين وأمين سر، وفى هذا الصدد، ووفقا للائحة الداخلية للمجلس الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016، يضم مجلس النواب عدد 25 لجنة نوعية.