ما بين الغزيرة والخفيفة.. محافظات تتعرض لسقوط أمطار خلال ساعات..تعرف عليها

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن المحافظات التي ستشهد أمطار ستتراوح ما بين الخفيفة والغزيرة خلال الساعات المقبلة، مثل محافظات "البحيرة، كفر الشيخ، الغربية الإسكندرية، دمياط، بورسعيد"، ويأتي ذلك تحت تأثير السحب الممطرة، موضحة أنها ستستمر حتى نهاية اليوم، لافتة أن البلاد تشهد انخفاض في درجات الحرارة اليوم بشكل ملحوظ.



يذكر أن الهيئة كشف عن حالة الطقس اليوم بمحافظات مصر المختلفة مؤكدة أن القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية تشهد طقس مائل للبرودة ورياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، فيما تشهد جنوب سيناء وجنوب الصعيد طقس دافئ، بينما يسود طقس معتدل على شمال الصعيد.

حالة الطقس اليوم

انخفاض درجات الحرارة 6 درجات

درجات الحرارة اليوم الخميس 14 يناير

وفي نفس السياق سيواجه المواطنون طقس شديد البرودة ليلًا على القاهرة والوجه البحري، شمال وجنوب الصعيد، بارد على السواحل الشمالية، بارد على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال و جنوب الصعيد.وكتبت الصفحة الرسمية للهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية منذ قليل:"محافظات الدلتا(البحيرة- كفر الشيخ- الغربية) والاسكندرية ودمياط وبورسعيد تحت تأثير السحب الممطرة تكون غزيرة احيانا خلال الساعات القادمة و تنتهي مع نهاية اليوم".وفي نفس السياق كانت الهيئة نشرت خرائط عن الحالة الجوية مساء أمس، وعلقت عليها:"تتأثر البلاد بمنخفض جوي على سطح البحر المتوسط تنشط معه الرياح الشمالية الغربية على كافة الأنحاء مما يزيد الإحساس من برودة الطقس تكون مثيرة للرمال والأتربة، تنخفض درجة الحرارة بحوالي ٦ درجات على معظم الأنحاء، لتعود حول معدلاتها الطبيعة كما تتكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية تمتد إلى محافظة الدلتا".أما عن درجات الحرارة، فجاءت الآتي: القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 11 درجة .الإسكندرية العظمى 18 والصغرى 12 درجة.مطروح العظمى 17 درجة والصغرى 12 درجة.سوهاج العظمى 20 درجة والصغرى 10 درجة.قنا العظمى 21 درجة والصغرى 10 درجة.أسوان العظمى 24 درجة والصغرى 11 درجة.