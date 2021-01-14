أعضاء بتنسيقية شباب الأحزاب - أرشيفية
ينافس نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين ب٩ مقاعد بانتخابات اللجان النوعية لمجلس النواب البالغ عددها ٢٥ لجنة.
ويخوض الانتخابات بحسب المؤشرات الأولية كلًا من محمد عبد العزيز على منصب وكيل لجنة حقوق الإنسان، وأحمد زيدان، على منصب وكيل لجنة ونادر مصطفى لوكالة لجنة الإعلام، وأحمد فتحي لوكالة لجنة للتضامن.
بينما ينافس على مقعد أمين السر كل من مارسيل سمير، بلجنة المشروعات الصغيرة، وأميرة صابر، بلجنة العلاقات الخارجية محمد تيسير مطر ، بلجنة حقوق الإنسان، ، رشا أبوشقرة، بلجنة الشئون الإفريقية، واحمد مقلد،بلجنة الشئون العربية، وعمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ٤ وكلاء و٥ أمناء سر.. ننشر أسماء مرشحي تنسيقية شباب الأحزاب بانتخابات لجان البرلمان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.