خاص لـ دوت الخليج: نورا على تترأس لجنة السياحة والطيران المدنى.. تعرف على التفاصيل

لجنة السياحة والطيران المدنى - خاص دوت الخليج
ينفرد موقع دوت الخليج، بنشر هيئة مكتب لجنة السياحة والطيران المدنى، وفقًا لمصادر خاصة لموقع دوت الخليج، وذلك بعد توافق من الأحزاب والقوى السياسية بمجلس النواب، حيث من المنتظر أن تترأس النائبة نورا على، لجنة السياحة والطيران المدنى، بمجلس النواب 2021، عضو مجلس النواب الفائز عن القائمة الوطنية من أجل مصر.
هيئة مكتب لجنة السياحة والطيران المدنى
وأكدت المصادر أن هيئة المكتب من المنتظر أن تضم النائب عمرو هندى والنائب محمد عبدالمقصود، في مقعدي الوكلاء، و النائبة أمانى الشعولى أمين السر.
تجرى اليوم الخميس، انتخابات مكاتب اللجان النوعية لمجلس النواب، بعد إعلان قوائم تشكيل اللجان في صورتها النهائية، لانتخاب هيئة مكتب كل لجنة، المكونة من رئيس ووكيلين وأمين سر، وفى هذا الصدد، ووفقا للائحة الداخلية للمجلس الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016، يضم مجلس النواب عدد 25 لجنة نوعية.
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