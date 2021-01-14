خاص لـ دوت الخليج.. عادل عبد الفضيل يترأس لجنة القوى العاملة بالبرلمان

أشارت مصادر خاصة لموقع دوت الخليج، أن الأحزاب والقوي السياسية بمجلس النواب، توافقت على رئاسة النائب عادل عياد للجنة القوى العاملة، بمجلس النواب، 2021 عضو مجلس النواب الفائز عن القائمة الوطنية من أجل مصر.

هيئة مكتب لجنة القوى العاملة

وأكدت المصادر أن هيئة المكتب من المنتظر أن تضم النائبة سولاف درويش والنائب أحمد مهنى، في مقعدي الوكلاء، وعبدالفتاح محمد أمين السر.

تجرى اليوم الخميس، انتخابات مكاتب اللجان النوعية لمجلس النواب، بعد إعلان قوائم تشكيل اللجان في صورتها النهائية، لانتخاب هيئة مكتب كل لجنة، المكونة من رئيس ووكيلين وأمين سر، وفى هذا الصدد، ووفقا للائحة الداخلية للمجلس الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016، يضم مجلس النواب عدد 25 لجنة نوعية.