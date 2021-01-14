سامى هشام رئيسًا للجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان

أكدت مصادر خاصة لموقع دوت الخليج، أن الأحزاب والقوي السياسية بمجلس النواب، توافقت على رئاسة النائب سامى هشام، للجنة التعليم والبحث العلمى، بمجلس النواب 2021، عضو مجلس النواب الفائز عن القائمة الوطنية من أجل مصر.

وأكدت المصادر أن هيئة المكتب من المنتظر أن تضم النائبة ماجدة بكرى ومنى عبدالعاطى، في مقعدي الوكلاء، وياسمين أبو طالب أمين السر.

تجرى اليوم الخميس، انتخابات مكاتب اللجان النوعية لمجلس النواب، بعد إعلان قوائم تشكيل اللجان في صورتها النهائية، لانتخاب هيئة مكتب كل لجنة، المكونة من رئيس ووكيلين وأمين سر، وفى هذا الصدد، ووفقا للائحة الداخلية للمجلس الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016، يضم مجلس النواب عدد 25 لجنة نوعية.