القوات المسلحة توزع المطهرات والسلغ الغذائية على المواطنين لمجابهة كورونا

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة لتوفير كميات كبيرة من المواد المطهرة والسلع الغذائية المجمدة والجافة، وتوزيعها بأسعار مخفضة بعدد من المناطق التي تشهد كثافة سكانية عالية بمختلف محافظات الجمهورية عبر منافذها المتحركة، وذلك للحد من تكدس المواطنين وتوفير المناخ الصحى الآمن لمجابهة إنتشار فيروس كورونا.

جاء ذلك، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لتقديم الدعم اللازم للمواطنين لمجابهة إنتشار الموجة الثانية لفيروس كورونا.

القوات المسلحة تقدم يد العون للمواطنين

حرصت القوات المسلحة على الإعداد والتجهيز الجيد للسلع الغذائية والمواد المطهرة، ونقلها بالسيارات المجهزة لضمان الحفاظ على أعلى معايير الجودة خلال وصولها للمواطنين مع إتخاذ أقصى الإجراءات الوقائية والإحترازية خلال عملية التوزيع.