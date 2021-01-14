النائب هشام الحصرى رئيسًا للجنة الزراعة والرى بمجلس النواب.. خاص

قالت مصادر خاصة لموقع دوت الخليج، أن الأحزاب والقوي السياسية بمجلس النواب، توافقت على رئاسة النائب هشام الحصرى للجنة الزراعة والرى، بمجلس النواب، 2021 عضو مجلس النواب الفائز عن القائمة الوطنية من أجل مصر.

وأكدت المصادر أن هيئة المكتب من المنتظر أن تضم النائب حسن عيسى، والنائب صقر عبدالفتاح، في مقعدي الوكلاء، وعلى أحمد على أمين السر.

تجرى اليوم الخميس، انتخابات مكاتب اللجان النوعية لمجلس النواب، بعد إعلان قوائم تشكيل اللجان في صورتها النهائية، لانتخاب هيئة مكتب كل لجنة، المكونة من رئيس ووكيلين وأمين سر، وفى هذا الصدد، ووفقا للائحة الداخلية للمجلس الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016، يضم مجلس النواب عدد 25 لجنة نوعية.