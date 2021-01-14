فيديو وصور..انتخابات اللجان النوعية بمجلس النواب 2021

رصد موقع دوت الخليج فعاليات انتخابات اللجان النوعية التى أجريت اليوم الخميس بمجلس النواب، وفقا للمادة (42)، حيث تنتخب كل لجنة فى أقرب وقت ممكن فى بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيساً ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها، وتقدم الترشيحات كتابةً إلى رئيس المجلس خلال الفترة التى يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الترشيحات لأعضاء المجلس، وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السرى تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشيح لمناصب مكاتب اللجان، وإذا لم يتقدم للترشيح أحد غير العدد المطلوب أُعلِن انتخابُ المرشحين بالتزكية، ويعلن رئيس المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان، ويبلغها إلى الوزراء الذين تدخل أعمال وزاراتهم فى اختصاصات اللجنة.

انتخابات اللجان النوعية بمجلس النواب

مجلس النواب يضم عدد 25 لجنة نوعية، وهى (1-لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. 2-لجنة الخطة والموازنة. 3-لجنة الشئون الاقتصادية. 4-لجنة العلاقات الخارجية. 5-لجنة الشئون العربية. 6-لجنة الشئون الأفريقية. 7-لجنة الدفاع والأمن القومى. 8-لجنة الاقتراحات والشكاوى. 9-لجنة القوى العاملة. 10- لجنة الصناعة. 11- لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. 12- لجنة الطاقة والبيئة. 13- لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية. 14-لجنة التعليم والبحث العلمى. 15-لجنة الشئون الدينية والأوقاف. 16-لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة. 17-لجنة الإعلام والثقافة والآثار. 18-لجنة السياحة والطيران المدنى. 19-لجنة الشئون الصحية. 20-لجنة النقل والمواصلات. 21-لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. 22-لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير. 23-لجنة الإدارة المحلية. 24-لجنة الشباب والرياضة. 25-لجنة حقوق الإنسان. وتعاون هذه اللجانُ المجلسَ فى ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية).

وأظهرت النتائج مايلي

الشباب والرياضة

النائب محمود عبده أحمد حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة، عن حزب مستقبل وطن، محافظة بورسعيد.

- سامر محمد أحمد التلاوى، وكيل لجنة الشباب والرياضة، عن حزب مستقبل وطن، عن محافظة المنوفية.

- ثروت محمد فكرى فؤاد على سويلم، وكيل لجنة الشباب والرياضة، مستقبل وطن، عن محافظة الشرقية.

- حسام السيد المتولى غالى، أمين سر لجنة الشباب والرياضة، معين من قبل رئيس الجمهورية.

لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة

النائب عبدالهادى أحمد القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى، عن حزب مستقبل وطن، عن محافظة الغربية.

النائبة رضوى إسماعيل على جعفر، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى، عن حزب مستقبل وطن، محافظة الإسماعيلية.

النائب أحمد فتحى محمد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى، تنسيقية شباب الأحزاب، مستقل، محافظة القاهرة.

النائبة هند حازم طه حبيب، أمين سر لجنة التضامن الاجتماعى، عن حزب مستقبل وطن، الشرقية.

لجنة التعليم والبحث العلمى

النائب سامى محمد موسى هاشم، رئيسًا للجنة التعليم والبحث العلمى، عن حزب مستقبل وطن، الإسماعيلية.

النائبة ماجدة السيد محمد بكرى، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمى، عن حزب مستقبل وطن، القاهرة.

النائبة منى عبدالعاطى أحمد محمد عبدالكريم، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمى، عن حزب مستقبل وطن، كفر الشيخ.

النائبة ياسمين أحمد حسن أبو طالب، أمين سر لجنة التعليم والبحث العلمى، عن حزب الشعب الجمهورى، الفيوم.

القوى العاملة

النائب عادل عبد الفضيل أحمد سعد عياد، رئيس لجنة القوى العاملة، معين

سولاف حسين درويش، وكيل ، مستقبل وطن، القليوبية.

أحمد السيد مهنى أحمد، وكيل، الحرية المصرى، الإسكندرية.

عبدالفتاح محمد عبدالفتاح، أمين سر، مستقبل وطن، الإسكندرية.

لجنة الاقتراحات والشكاوى

النائب عاطف عبدالحميد عواد ناصر، رئيس، مستقبل وطن، القليوبية.

إبراهيم محمد إبراهيم محمد، وكيل، حماة وطن، شمال سيناء.

محمد حمدى محمد دسوقى، وكيل، مستقبل وطن، أسيوط.

هشام حسين محمد حسن، أمين سر، مستقل، الجيزة.

لجنة السياحة والطيران المدنى

نورا على عبدالسميع، رئيس، مستقبل وطن، القاهرة.

عمرو حسين أمين هندى، وكيل، مستقبل وطن، البحيرة.

محمد محمد عبدالمقصود محمد، وكيل، مستقبل وطن، البحر الأحمر.

أمانى ايميل جرس الشعولى، أمين سر، مستقبل وطن، الأقصر.

الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية

هشام صلاح أحمد الحصرى، رئيس، مستقبل وطن، الدقهلية.

حسن عبدالوهاب عيسى، وكيل، مستقل، دمياط.

صقر عبدالفتاح صقر، وكيل، مستقبل وطن، الغربية.

على أحمد على أحمد، أمين سر، الشعب الجمهورى، كفر الشيخ.

الطاقة والبيئة

حسام الدين صالح عوض الله، رئيس، مستقبل وطن، البحر الأحمر.

رشاعبدالفتاح رمضان، وكيل، مستقبل وطن، الغربية.

محمد أحمد مصطفى عبدالرحمن، وكيل، الشعب الجمهورى، قنا.

خالد عبدالرحمن عبدالله أحمد مشهور، أمين سر، مستقبل وطن، الشرقية.

لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

النائب أحمد رجب محمد بدوى، رئيس، مستقبل وطن، القليوبية.

يوسف أحمد على الصاوى، وكيل، مستقبل وطن، الفيوم.

أحمد محمد زيدان الدمرداش، وكيل، تنسيقية – حماة وطن، القاهرة.

محمد يسرى محمد عباده، أمين سر، مصر الحديثة، البحيرة.

الإسكان والمرافق العامة والتعمير

النائب عماد سعد أحمد حموده، رئيس، مستقبل وطن، الفيوم.

إيهاب منصور بسطاوى منصور، وكيل، المصرى الديمقراطى، الجيزة.

طارق عثمان أحمد شكرى، وكيل، مستقل، القاهرة.

أمين محمد على مسعود، أمين سر، مستقبل وطن، القاهرة.

الإدارة المحلية

النائب أحمد جمال حافظ السجينى، رئيس، مستقبل وطن، الإسكندرية.

محمد السيد الحسينى، وكيل، مستقبل وطن، الجيزة.

محمد وفيق محمد عزت مصطفى، وكيل، الشعب الجمهورى، المنوفية.

محمد رضا عبدالمحسن أحمد البنا، أمين سر، مستقل، القاهرة.

الشئون الدينية والأوقاف

النائب على جمعة محمد عبدالوهاب سليم، رئيس، مٌعين

أسامة محمد محمد حسن العبد، وكيل، مستقبل وطن، دمياط.

منصف نجيب سليمان، وكيل، مٌعين.

محمد محمود أحمد هاشم، أمين سر، مستقبل وطن، الشرقية.

النقل والمواصلات

النائب علاء السعيد إبراهيم عابد، رئيس، مستقبل وطن، الجيزة.

محمود عبدالعزيز الضبع، وكيل، مصر الحديثة، سوهاج.

وحيد عبدالرازق محمد السيد قرقر، وكيل، مستقبل وطن، الدقهلية.

محمد عوض السيد محمد، أمين سر، الوفد، جنوب سيناء.

الشئون الاقتصادية

النائب أحمد سمير محمود على، رئيس، مستقبل وطن، القاهرة.

أحمد محمد أحمد فرغل، وكيل، مستقبل، بورسعيد.

محمد السيد محمد سليمان، وكيل، مستقبل وطن، القاهرة.

أحمد محمد أحمد دياب، أمين سر، مستقل، الفيوم.

المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر

محمد كمال على مرعى، رئيس، مستقبل وطن، الغربية.

محمد جمال عبدالقادر الجارحى، وكيل، مستقبل وطن، الفيوم.

هالة فوزى إبراهيم أبو السعد، وكيل، مصر الحديثة، كفر الشيخ.

مارسيل سمير صدقى، أمين سر، تنسيقية – التجمع، القليوبية.

الخطة والموازنة

النائب فخرى الدين على محمد إبراهيم الفقى، رئيس، مٌعين.

مصطفى سيد محمد سالم، وكيل، مستقبل وطن، سوهاج.

ياسر عمر محمد عمر، وكيل، مستقبل وطن، أسيوط.

عبدالمنعم على عبدالمنعم إمام، أمين سر، العدل، الغربية.

الثقاقة والإعلام والأثار

النائبة درية عبدالحق شرف الدين، رئيس، مٌعينة.

يوسف مصطفى محمد الحسينى، وكيل، مستقبل وطن، القاهرة.

نادر مصطفى أحمد صديق، وكيل، تنسيقية – مسقل، الشرقية.

تامر عبدالقادر أحمد، أمين سر، الوفد، الوادى الجديد.

حقوق الإنسان

النائب أحمد طارق محمد عبدالحميد رضوان، رئيس، مستقبل وطن، سوهاج.

أيمن أحمد حسين أبو العلا، وكيل، الإصلاح والتنمية، الجيزة.

محمد أحمد عبدالعزيز، وكيل، تنسيقية – مستقل، القلوبية.

محمد تيسير محمد مطر، أمين سر، تنسيقية – إرادة جيل، القاهرة.

الصناعة

النائب معتز محمد محمود على حسن، رئيس، الحرية المصرى، قنا.

محمد سعد عوض الله أحمد، وكيل، مٌعين.

محمد مصطفى السلاب، مستقبل وطن، القاهرة.

شحاتة عبدالحافظ محمد أبو زيد، أمين سر، مستقبل وطن، الجيزة.

الشئون الأفريقية

شريف مصطفى الجبلى، رئيس، مستقل، الدقهلية.

رزق جالى نصرالله حسين، وكيل، مستقبل وطن، مطروح.

سعداوى راغب ضيف الله حسين، وكيل، مستقبل وطن، الإسكندرية.

رشا سعيد صبحى أبو شقرة، أمين سر، تنسيقية – الوفد، المنيا.

الشئون العربية

النائب يسرى فهمى المغازى، رئيس، مستقبل وطن، الدقهلية.

عباس أحمد عصمت السادات، وكيل، الإصلاح والتنمية المصريين بالخارج، المنوفية.

أحمد فؤاد سليمان بغدادى أباظة، وكيل، مستقبل وطن، الشرقية.

أحمد على حسن محمد مقلد، أمين سر، تنسيقية – المؤتمر، الشرقية.

الشئون الدستورية والتشريعية

النائب إبراهيم محمد إبراهيم الهنيدى، رئيس، مٌعين.

إيهاب عاطف راغب إسكندر، وكيل، مستقبل وطن، القاهرة.

ياسر منير عبدالجواد، وكيل، مستقل، كفر الشيخ.

على على محمد بدر، أمين سر، مستقبل وطن، بنى سويف.

العلاقات الخارجية

النائب كريم عبدالكريم إبراهيم درويش، رئيس، مستقبل وطن، الجيزة.

سحر محمد بهاء الدين البزار، وكيل، مستقبل وطن، القاهرة.

وسيم فخرى تاوضروس داود، وكيل، مستقبل وطن، مصريين بالخارج، أسيوط.

أميرة صابر السيد محمد، أمين سر، تنسيقية المصرى ديمقراطى، القاهرة.

الشئون الصحية

النائب أشرف محمود حاتم، رئيس، مستقبل وطن، القاهرة.

محمود حمدى أحمد أبو الخير، وكيل، مٌعين.

عبدالمنعم إبراهيم إبراهيم شهاب، أمين سر، مستقبل وطن، الغربية.