الحكومة: إصدار عملة معدنية جديدة احتفالا بعيد الشرطة

وافق مجلس الوزراء على استصدار عملة معدنية متداولة فئة الجنيه بعدد 3 ملايين قطعة، تحمل شعار الاحتفال بعيد الشرطة، وذلك تخليداً لذكرى المناسبة المحتفى بها.

كما وافق مجلس الوزراء خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي على طلب وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالسير في إجراءات التعاقد مع الشركة العربية للاستثمار العمراني (إحدى شركات مجموعة طلعت مصطفى) لتنمية قطعة الأرض بمساحة 5000 فدان بمدينة حدائق العاصمة بنظام البيع (نقدي وعيني) مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.