الرئيس الزامبي يستقبل السفير المصري في لوساكا بمناسبة إنتهاء فترة عمله

استقبل الرئيس الزامبي "إدجار لونجو" بمقر قصر الرئاسة في لوساكا، السفير أحمد مصطفى سفير جمهورية مصر العربية لدى جمهورية زامبيا، وذلك بمناسبة قرب إنتهاء فترة عمله، حيث أعرب الرئيس الزامبي عن تقديره للعلاقات الوثيقة التى تربط البلديّن الشقيقيّن وما شهدته الفترة الماضية من تطور في تلك العلاقات.

كما طلب الرئيس الزامبي من السفير المصري ابلاغ تحياته وتقديره لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيداً بالدور الهام الذى يقوم به السيد رئيس الجمهورية على صعيد خدمة القضايا الأفريقية، وما يبديه سيادته من اهتمام بتطوير العلاقات مع زامبيا في كافة المجالات. ووجه الرئيس "لونجو" الشكر للسفير مصطفى على ما بذله من جهد خلال السنوات الماضية لتنشيط العلاقات على المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية.

وفي تصريح للسفير أحمد مصطفى عقب لقائه بالرئيس الزامبي، أشار إلى أن اللقاء تطرق لسُبل دفع العلاقات الثنائية بين الدولتيّن سواء على صعيد التنسيق السياسي أو تشجيع الاستثمارات وزيادة الصادرات المصرية إلى زامبيا.