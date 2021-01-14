نفت الحكومة ما تردد من أنباء عن اعتمادها على أجهزة فحص غير مطابقة للمواصفات في الكشف عن فيروس كورونا بالمستشفيات الحكومية، وسيتم ارسال بيان تفصيلى بعد قليل

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الحكومة توضح حقيقة اعتمادها على أجهزة فحص غير مطابقة للمواصفات في كشف كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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