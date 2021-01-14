جنح قصر النيل تحدد 21 فبراير لمحاكمة رانيا يوسف بسبب تصريحات "المؤخرة"

حددت نيابة جنح قصر النيل، اليوم الخميس، جلسة 21 فبراير المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمة الفنانة رانيا يوسف، لارتكابها جريمة الفعل العلنى الفاضح والإفساد وازدراء الأديان ونشر بيانات كاذبة.
وكان قد تقدم المحامى أشرف ناجى ببلاغ ضد رانيا يوسف، مشيرا فى دعواه أنه فى إحدى اللقاءات التليفزيونية ظهرت المبلغ ضدها فى حوار تليفزيونى مع المذيع نزار الفارس، فى برنامج مع الفارس والذى أذيع على أحد الفضائيات، وتحدثت عن بروز مؤخرتها.
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