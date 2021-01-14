مدبولي: توجيه للحكومة بالتعاون الكامل مع مجلس النواب

في زيارة إلى مقر مجلس النواب اليوم، هنأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المُستشار حنفي جبالي، بمناسبة انتخابه رئيسًا للمجلس، خلال الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب الذي يبدأ أعمال دور الانعقاد الأول له، وذلك بحضور المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، ووكيلي المجلس المستشار أحمد سعد الدين، ومحمد أبو العينين.

وأعرب رئيس الوزراء خلال الزيارة عن تمنياته بالتوفيق والنجاح لرئيس مجلس النواب، في مهمته الوطنية، مؤكدًا أنه قامة عظيمة، ترأست قمة الهرم الدستوري في مصر، كما تقدم بالتهنئة لوكيلي المجلس، مؤكدًا أن البرلمان والحكومة هما قوام العمل بالدولة المصرية، وأنه وجه الحكومة بالتعاون الكامل مع المجلس، ومساعدته في أداء دوره الرقابي والتشريعي.

وأوضح رئيس الوزراء أن هناك توجيهًا لأعضاء الحكومة بالتواجد في الجلسات حال طلبهم، لافتًا إلى أنه سيكون هناك أيام مُحددة لكل وزير لمقابلة النواب، وهناك أمانة كاملة في مجلس الوزراء لمعاونة النواب في أداء مهامهم، وقدم مدبولي لرئيس مجلس النواب مذكرة بمشروعات القوانين التي تم إرسالها إلى البرلمان بهدف الاستمرار في مناقشتها.

من جانبه أعرب المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، عن تقديره واعزازه بزيارة رئيس الوزراء إلى البرلمان اليوم، مؤكدًا أنه سيكون هناك تعاون قائم، فالسلطتان التنفيذية والتشريعية هما ركائز الدولة المصرية إلى جانب السلطة القضائية، ولذا سيكون هناك تنسيق دائم.

وقال رئيس مجلس النواب : كلنا في خدمة وطننا، ونبذل كل الجهد من أجل أبنائه، وسيكون هناك تعاون مثمر ومتبادل بيننا، لتتبوأ مصر مكانتها دومًا، والعالم كله يتطلع بتقدير إلى ما تنجزه مصر حاليًا.

وعلى جانب الوكيلين، فقد أشاد المستشار أحمد سعد الدين، بتعاون الدكتور مدبولي الدائم مع مجلس النواب، سواء عندما كان يتولى وزارة الإسكان، وكذلك حاليًا مع توليه رئاسة الوزراء.

كما أشاد محمد أبو العينين بما تنجزه الحكومة الحالية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مؤكدًا أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تتبوأ مكانة كبيرة في هذه الفترة.