بـ 5 جنيهات.. البريد تصدر طابعا تذكاريا بمناسبة مونديال كرة اليد

أصدرت الهيئة القومية للبريد طابع بريد تذكاري بمناسبة إستضافة مصر لبطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال ٢٠٢١.

وصرح الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، ان تنظيم مصر لبطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال يعد حدث تاريخي يدعو الي الفخر وشهادة دولية تؤكد على ريادة مصر وأمنها وثقة العالم في تنظيمها للبطولة والخروج بها في أبهى صورة رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها دول العالم.



وأوضح الدكتور شريف فاروق ان البريد المصري أصدر بهذه المناسبة طابع بريد تذكاري لتوثيق هذا الحدث الهام، مشيرًا الي ان فكرة تصميم الطابع الرئيسية تشمل شعار البطولة وعلم مصر في الخلفية للتعبير عن تنظيم مصر للبطولة ومجموعة صور مختلفة للاعبين اثناء التهديف بالإضافة الي لاعب على شكل دائري باللون الأحمر يضم جميع اللاعبين بداخله.



وأضاف الدكتور شريف فاروق ان البريد المصري يحرص دائمًا على إصدار الطوابع التذكارية في المناسبات والاحداث الهامة تخليدًا لذكرى تلك الأحداث المهمة في تاريخ الوطن.

جدير بالذكر ان مقاس الطابع (٤ سم X ٥ سم) مؤمن متعدد الالوان أوفست وقيمته ٥ جنيهات.