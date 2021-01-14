نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد العوضي رئيساً للهيئة البرلمانية لحزب حماة وطن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن حزب حماة الوطن، اختار النائب أحمد العوضي، رئيسا للهيئة البرلمانية للحزب.

وكان قد عاود مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، الانعقاد في تمام الساعة الواحدة، لعقد الجلسة الثانية، التي سيتم فيها استعراض مقترحات واعتراضات الأعضاء على تشكيل اللجان النوعية، ويعقبها الدعوة لإجراء الانتخابات.

يأتي ذلك بعدما شهدت الجلسة الأولى دعوة المستشار حنفي جبالي، أعضاء المجلس لتقديم اقتراحاتهم أو اعتراضاتهم علي الكشوف المبدئية للجان النوعية البالغ عددها 25 لجنة.

وأشار إلى أن تقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة لرئيس المجلس لتناقشها هيئة المكتب والتنسيق بين رغباتهم وفقا للقواعد التي سار عليها مجلس النواب في الفصل التشريعي الأول، تمهيدًا لإعلان الكشوف النهائية في جلسة تالية.

وأكد رئيس مجلس النواب، أن مكتب المجلس أعلن قوائم الترشح لعضوية اللجان وفقا لما أبداه الأعضاء من رغبات وتعديلات في الانتقال من لجنة إلى أخرى، قائلًا: لكل عضو من الأعضاء تقديم اقتراحاتهم أو اعتراضاتهم على هذه القوائم.

ووفقًا اللائحة الداخلية لمجلس النواب يصل عدد اللجان البرلمانية إلي 25 لجنة برلمانية وهي كالأتي:

1- لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

2- لجنة الخطة والموازنة.

3- لجنة الشئون الاقتصادية.

4- لجنة العلاقات الخارجية.

5- لجنة الشئون العربية.

6- لجنة الشئون الأفريقية.

7- لجنة الدفاع والأمن القومى.

8- لجنة الاقتراحات والشكاوى.

9- لجنة القوى العاملة.

10- لجنة الصناعة.

11- لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

12- لجنة الطاقة والبيئة.

13- لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية.

14- لجنة التعليم والبحث العلمى.

15- لجنة الشئون الدينية والأوقاف.

16- لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة.

17- لجنة الإعلام والثقافة والآثار.

18- لجنة السياحة والطيران المدنى.

19- لجنة الشئون الصحية.

20- لجنة النقل والمواصلات.

21- لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

22- لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير.

23- لجنة الإدارة المحلية.

24- لجنة الشباب والرياضة.

25- لجنة حقوق الإنسان.

