نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشباب والرياضة تطرح المرحلة الرابعة من مبادرة "دراجتك .. صحتك".. قريبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الشباب والرياضة، أن المرحلة الرابعة من مبادرة " دراجتك.. صحتك" سيتم طرحها قريبًا، نتيجة للإقبال الكبير على شراء الدراجات خلال الثلاث مراحل السابقة.

وكشفت الوزارة عن انتهاء تسجيل وسداد قيمة الدراجات فى المرحلة الثالثة بمشاركة شباب من جميع محافظات الجمهورية، وتسجيل أكثر من 10 آلاف مشارك على بوابة وزارة الشباب والرياضة فى المرحلة الثالثة فقط.

وأوضحت الوزارة أنه تم دفع وانتهاء المرحلة الثالثة بإجمالى ٩٠٠ دراجة

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم تسليم الدراجات الخاصة بالقاهرة والجيزة بداية من يوم الثلاثاء بمركز شباب الجزيرة وذلك بعد التواصل هاتفيًا من قبل منسقي وزارة الشباب والرياضة مع كل الحاصلين على الدراجات وتحديد يوم استلام كل شخص، على أن يتم التواصل من قبل شركة الشحن للمسجلين بالمحافظات تليفونيًا والتنسيق معهم وتسليم الدراجات بمديريات الشباب والرياضة بالمحافظات التابعين لها.

يشار أن وزارة الشباب والرياضة أطلقت 3 مراحل من مبادرة "دراجتك.. صحتك " ولاقت اقبالا كبيرا من الشباب وذلك فى ضوء توجيهات القيادة السياسية بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية ونشر ثقافة ممارسة الرياضة داخل المجتمع، وحرص وزارة الشباب والرياضة على تنفيذ استراتيجيتها مما يجعل الرياضة اسلوب حياة، اضافة إلى الاثار الإيجابية للدراجات باعتبارها وسيلة انتقال اقتصادية مصاحبة للبيئة ومساهمتها في تحسين اللياقة البدنية لمستخدميها.

وتضمنت المرحلة الثالثة من المبادرة التعاقد مع شركة فوري لتقديم خدمات التحصيل الالكترونى من المواطنين الراغبين في الحصول على الدراجة، والتعاقد مع احدى شركات الشحن لتوصيل الدراجات لمحافظات الجمهورية.