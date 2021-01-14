نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحكومة توافق على إنشاء منطقة حرة خاصة باسم "أبو قير لمحطات الحاويات" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مجلس الوزراء، الموافقه على مشروع قرار بشأن إنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة أبو قير لمحطات الحاويات"ش.م.م"، داخل ميناء أبوقير بالإسكندرية، وذلك على مساحة إجمالية مقدارها 597 ألف متر مربع.

وتختص المنطقة الحرة، طبقًا لنص مشروع القرار، بمزاولة نشاط تصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل محطة حاويات بميناء أبوقير بالإسكندرية، بما فى ذلك تقديم كافة الخدمات المرتبطة بهذا الغرض، دون تخزين الحاويات بنظام المستودعات الجمركية.



ووافق مجلس الوزراء، على سداد المستحقات عن عدد (63) وحدة سكنية قامت المحافظة ببنائها بأرض مصنع الغزل بكفر الشيخ، وتم بيعها بالمزاد العلنى، على أن يكون السداد لباقى المبلغ على خمس سنوات بدلًا من ثلاث سنوات، بأقساط ربع سنوية، وذلك تيسيرًا على المواطنين، ومراعاة للظروف الاقتصادية الناتجة عن تداعيات أزمة فيروس كورونا.

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وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة اليوم، التهنئة إلى المستشار حنفي جبالي، على انتخابه رئيسًا لمجلس النواب، كما هنأ وكيلي المجلس على اختيارهما، مؤكدًا أن الجلسات التي عقدتها غرفة البرلمان خلال الأيام الماضية عكست الوجه الحضاري لمصر، ومؤسساتها العريقة.

ووجه رئيس الوزراء أعضاء الحكومة بالتواصل الكامل مع مجلس النواب، وزيادة أطر التعاون والتنسيق، مع الإلتزام بالحضور إلى البرلمان، بما يحقق الخير والصالح لوطننا، من خلال التكاتف بين مؤسسات الدولة.

وخلال الاجتماع، نوه رئيس الوزراء إلى تشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لحفل افتتاح بطولة العالم لكرة اليد للرجال فى نسختها الـ 27، والتى تستضيفها مصر خلال الفترة من ١٣ وحتى ٣١ يناير الجاري، والاعلان عن إنطلاق فعالياتها، وفى هذا الصدد تقدم رئيس الوزراء بالشكر لوزير الشباب والرياضة واللجنة المنظمة للبطولة، على ما شهدناه من تنظيم وإعداد جيد للبطولة، مشيدًا بالجهد المبذول من جانب كافة الجهات المعنية، فى ظل ظروف عالمية صعبة ومعقدة تتعلق بانتشار فيروس كورونا، مؤكدًا على أن هذا الجهد والتعاون الذي تم بين تلك الجهات عكس وجه مصر الحضاري المشرق.

كما توجه رئيس الوزراء بالشكر والتقدير لرجال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة على ما تم انجازه من حجم أعمال تم تنفيذها فى الصالات الأربع المستضيفة للبطولة، وكذا توجيه الشكر لوزير الداخلية، ورجال الأمن على الجهد المبذول فى تأمين البطولة، كما توجه بالشكر لوزيرة الصحة والعاملين بالوزارة على الجهود المبذولة فى تأمين الفرق المشاركة، وتطبيق مختلف الإجراءات الاحترازية والوقائية، بما يسهم فى حماية تلك الفرق والمشاركين من الاصابة بفيروس كورونا، مقدمًا الشكر كذلك لكافة الوزراء المعنيين المشاركين فى تنظيم البطولة، والذين أسهموا فى أن تظهر مصر بالصورة المشرفة التى كانت عليها بالأمس خلال حفل الافتتاح، متمنيًا التوفيق للمنتخب الوطنى فى هذه البطولة.