فاتورة التليفون المنزلي يناير 2021 المصرية للاتصالات وطرق سداد الفاتورة من المنزل

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محمد سياف - ابو ظبي - فاتورة التليفون المنزلي يناير 2021 من شركة المصرية للاتصالات نقدمه لكم عبر موقع الشركة الإلكتروني، لجميع عملاء التليفون المنزلي نوفرها لكم، حيث تتيح شركة المصرية للاتصالات للراغبين، إمكانية الوصول للفاتورة الربع سنوية، عبر رابط استعلام الفواتير الذي توفره الشركة، والذي قمنا بعرضه لكم في هذا التقرير، واستعلام الفاتورة يكون من خلال خطوات بسيطة قمنا بتوضيحها لكم.

يتاح استعلام فاتورة التليفون المنزلي 2021 لعملاء شركة المصرية للاتصالات، خلال أيام قليلة من الآن، حيث ستقوم الشركة يوم 15 يناير الجاري، بإصدار فواتير التليفون المنزلي لجميع العملاء، ويمكنكم وقتها الاستعلام عن قيمة الفاتورة بكل سهولة من خلال خطوات الاستعلام التي قمنا بتوضيحها لكم.

فاتورة التليفون المنزلي يناير 2021

تعتبر شركة الاتصالات المصرية رائدة في مجال الاتصالات وخدمات الهاتف المحمول والانترنت المنزلي والتليفون الأرضي، وتحتل الشركة مكانة متقدمة بين الشركات التي تقوم بتقديم نفس الخدمات، كما تمتلك قاعدة عريضة من العملاء، وذلكك نتيجة لجودة الخدمات التي تقدمها الشركة وكذلك أسعارها المناسبة، والعروض التي تستمر الشركة في تقديمها لتناسب جميع الاحتياجات والطبقات، وتسعى الشركة بشكل ملحوظ إلى تيسير عملية وصول الخدمات المقدمة للعملاء، فتصبح في متناول أيديهم، لهذا وفرت الشركة للعميل إمكانية الوصول للخدمات المتنوعة من خلال موقعها الإلكتروني.

فاتورة التليفون المنزلي لشهر يناير 2021، سيتم الإعلان عنها يوم 15 يناير الجاري، ويمكنكم وقتها مباشرة الاستعلام عن الفاتورة بكل سهولة أثناء وجودكم بالمنزل، ودون الحاجة إلى الذهاب لفرع الشركة، كما يمكنكم اختيار إحدى الطرق التي قمنا بتوضيحها لسداد الفاتورة بكل سهولة.

تتيح المصرية للاتصالات كذلك العديد من الطرق التي يمكن من خلالها سداد قيمة فواتير التليفون المنزلي للعملاء، بحيث يمكن للعميل الإطلاع على طرق السداد المختلفة واختيار المناسب فيما بينها: يمكن سداد الفاتورة من خلال السداد الإلكتروني على موقع الشركة. يمكن سداد الفاتورة باللجوء إلى خدمة فوري. يمكن سداد الفاتورة بواسطة البطاقة الائتمانية من ماكينة الصراف الآلي. يمكن سداد الفاتورة بالتوجه إلى أقرب فرع تابع للشركة.

المصرية للاتصالات

شركة المصرية للاتصالات من أهم شركات الاتصالات وخدمات الهاتف المحمول بمصر، حيث تقدم الشركة لعملائها العديد من خدمات الهاتف المحمول الرائعة، والعروض المتنوعة، التي تناسب احتياجات العملاء المختلفة، وتتلاءم كذلك مع استخدامات العملاء المتنوعة، وقد نجحت الشركة منذ تم افتتاحها وحتى هذه اللحظة، في تكوين قاعدة عريضة من العملاء، بالملايين في مصر، كما تحتكر الشركة خطوط الهاتف الأرضي بمصر، وتقدم لعملاء الهاتف العديد من الخدمات المرتبطة كالانترنت المنزلي على سبيل المثال.

سداد الفواتير

تتيح شركة المصرية للاتصالات لعملائها عدد من الطرق التي يمكن من خلالها سداد قيمة الفاتورة، ويمكن للراغبين من العملاء، سداد الفاتورة باختيار إحدى الطرق المناسبة من بين الآتي:

خدمات فوري المتواجدة بالعديد من المنافذ على مستوى الجمهورية.

إحدى فروع شركة المصرية للاتصالات

ماكينات الATM المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.

استعلام فاتورة التليفون المنزلي 2021

يمكن لعملاء شركة المصرية للاتصالات، استعلام فاتورة التليفون المنزلي، بداية من يوم 15 يناير الجاري، فور إعلان الفواتير مباشرة من خلال اتباع مجموعة الخطوات البسيطة التالية:

قم بالدخول على رابط شركة المصرية للاتصالات.

قم بإدخال رقم التليفون الذي تريد الاستعلام عن فاتورته.

قم بإدخال كود المنطقة.

قم بالنقر على أظهر الفواتير.

سداد الفاتورة

توفر شركة المصرية للاتصالات لعملائها كذلك العديد من الطرق التي يمكن من خلالها سداد قيمة الفاتورة بسهولة، بحيث يمكن للعميل سداد الفاتورة بأكثر من طريقة، وتحرص الشركة من خلال الخدمات المقدمة على التيسير على المستفيدين والعملاء، من خلال تنوع الخدمات المقدمة وطرق الوصول إليها.

مواعيد صدور الفاتورة

تصدر المصرية للاتصالات فاتورة التليفون الأرضي الربع سنوية كل فترة 3 شهور، بحيث يتم على مدار العام إصدار الفاتورة في مواعيد:

شهر يناير. شهر أبريل. شهر يوليو. شهر أكتوبر

أكواد المحافظات

المحافظة الكود الجيزة 02 القاهرة 02 القليوبية 013 الغربية 040 الإسكندرية 03 المنوفية 048 الغربية 040 السويس 062 الشرقية 055 الإسماعيلية 064 بورسعيد 066 مرسى مطروح 046 شمال سيناء 068 الدقهلية 050 جنوب سيناء 069 البحيرة 045 كفر الشيخ 047 دمياط 057 الوادي الجديد 092 الفيوم 084 البحر الأحمر 065 بني سويف 082 أسيوط 088 المنيا 086 سوهاج 093 الأقصر 095 قنا 096 أسوان 097

فاتورة التليفون 2021 لشهر يناير من شركة المصرية للاتصالات، يمكنكم الاستعلام عنها بكل سهولة، وذلك عقب إصدار الفواتير من الشركة، حيث ستقوم الشركة يوم 15 يناير الجاري بإصدار الفاتورة، ويمكن للراغبين من العملاء وقتها الاستعلام عن الفاتورة بكل سهولة من خلال منصة الشركة، وذلك باتباع الخطوات التي قمنا بتوضيحها لكم.

يمكن كذلك لعملاء التليفون الأرضي، التابعين لشركة المصرية للاتصالات، بالاستعلام عن الفاتورة من خلال اتباع الخطوات التي قمنا بعرضها، كما يمكنكم ترك تعليق على هذا التقرير به رقم الهاتف وكود أو اسم الممحافظة التابع لها وسنقوم بتوفير الفاتورة فور إصدارها من الشركة مباشرة.

ساعات قليلة وتقوم شركة المصرية للاتصالات بالإعلان عن فاتورة التليفون المنزلي لشهر يناير 2021، بحيث يمكن لعملاء الشركة اليوم بعد إعلان الفواتير، الاستعلام عنها بكل سهولة ويسر، باتباع الخطوات التي قمنا بتوفيرها لكم من خلال التقرير.