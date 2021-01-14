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فاتورة التليفون الأرضي يناير 2021 من المصرية للاتصالات وطرق سداد الفاتورة billing.te.eg

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دينا بدر 0 تبليغ

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محمد سياف - ابو ظبي - فاتورة التليفون الأرضي يناير 2021 وطريقة استعلام الفواتير من المصرية للاتصالات سنقوم بتوفيره، من أهم الخدمات الإلكترونية التي توفرها شركة المصرية للاتصالات عبر موقعها الإلكتروني، بحيث يمكن استعلام فاتورة التليفون الأرضي يناير 2021 عبر موقع الشركة الإلكتروني بكل سهولة، وذلك باتباع الخطوات البسيطة للاستعلام والتي قمنا بتوضيحها لكم في هذا التقرير، والاستعلام عن الفاتورة سيتطلب منك رقم الهاتف وكود المنطقة التابع لها فقط.

ووفقًا لما أعلنته شركة المصرية للاتصالات، فإن فواتير التليفون الأرضي سيتم إعلانها يوم 15 يناير الجاري، بحيث يمكن لجميع العملاء استعلام قيمة الفاتورة بكل سهولة من خلال اتباع خطوات الاستعلام التي قمنا بتوفيرها لكم، وللمزيد من خدمات التليفون الأرضي، يمكنكم متابعة هذا التقرير.

فاتورة التليفون الأرضي يناير 2021

تصدر شركة المصرية للاتصالات فواتير الهاتف المنزلي كل فترة 3 شهور، ويطلق عليها اسم الفاتورة الربع سنوية، وتتيح الشركة لعملاء الهاتف الأرضي إمكانية استعلام الفواتير عبر موقعها الإلكتروني، برقم الهاتف الأرضي وكود المنطقة التابع لها الهاتف، ويمكن للعميل بضغطة زر واحدة التعرف على قيمة الفاتورة التي سيقوم بسدادها بإحدى الطرق المناسبة والتي سنقوم بعرضها كذلك، ومن المقرر أن يتم إعلان الفواتير يوم 15 يناير 2021 الجاري، بحيث يتمكن العملاء وقتها من الحصول على قيمة الفواتير من خلال اتباع الطريقة التالية.

تصدر المصرية للاتصالات فاتورة التليفون الأرضي الربع سنوية كل فترة 3 شهور، بحيث يتم على مدار العام إصدار الفاتورة في مواعيد:

  1. شهر  يناير.
  2. شهر أبريل.
  3. شهر يوليو.
  4. شهر أكتوبر

يمكن كذلك لعملاء التليفون الأرضي، التابعين لشركة المصرية للاتصالات، بالاستعلام عن الفاتورة من خلال اتباع الخطوات التي قمنا بعرضها، كما يمكنكم ترك تعليق على هذا التقرير به رقم الهاتف وكود أو اسم الممحافظة التابع لها وسنقوم بتوفير الفاتورة فور إصدارها من الشركة مباشرة.

فاتورة التليفون الأرضي يناير 2021

فاتورة التليفون الأرضي يناير 2021

خدمات التليفون الأرضي

شركة المصرية للاتصالات هي الشركة الرائدة بمجال خطوط التليفون الأرضي وخدماته، كالانترنت المنزلي، وتقدم الشركة لعملائها العديد من عروض الاشتراك والاستخدام، والتي تتنوع باختلاف احتياجات العملاء اليومية، وقد نجحت شركة المصرية للاتصالات طوال فترة عملها في مجال الاتصالات وخدمات الهاتف المحمول والهاتف الأرضي، في إرضاء ملايين العملاء بجميع أنحاء مصر.

استعلام فاتورة التليفون المنزلي 2021

استعلام قيمة فاتورة التليفون الأرضي لعملاء شركة المصرية للاتصالات يكون من خلال اتباع الخطوات التالية:

فاتورة التليفون الأرضي يناير 2021

فاتورة التليفون الأرضي يناير 2021

سداد فاتورة التليفون المنزلي

تتيح المصرية للاتصالات كذلك العديد من الطرق التي يمكن من خلالها سداد قيمة فواتير التليفون المنزلي للعملاء، بحيث يمكن للعميل الإطلاع على طرق السداد المختلفة واختيار المناسب فيما بينها:

  • يمكن سداد الفاتورة من خلال السداد الإلكتروني على موقع الشركة.

ويمكن هذا من خلال النقر على السداد الإلكتروني، كما هو موضح بالصورة، ثم قم باستكمال الخطوات المطلوبة لسداد قيمة الفاتورة عبر منصة شركة المصرية للاتصالات:

فاتورة التليفون

فاتورة التليفون
  • يمكن سداد الفاتورة باللجوء إلى خدمة فوري.

حيث تتاح خدمة فوري للعملاء بالعديد من المنافذ، المتواجدة بكافة أنحاء الجمهورية، ويمكن للعميل في هذه الحالة بالتوجه لأقرب منفذ يقوم بتوفير الخدمة، وطلب سداد فاتورة التليفون الأرضي، وسيقوم بمد موفر الخدمة برقم التليفون المطلوب سداد فاتورته، وسيقوم بدفع مقابل الخدمة حوالي 4 جنيهات.

  • يمكن سداد الفاتورة بواسطة البطاقة الائتمانية من ماكينة الصراف الآلي.
  • يمكن سداد الفاتورة بالتوجه إلى أقرب فرع تابع للشركة.

مفتاح التليفون الأرضي

للاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2021، يحتاج المستفيد من الخدمة لمفتاح التليفون الأرضي أو ما يعرف بالكود، والذي يأتي كالتالي:

المحافظة الكود
القاهرة 02
الجيزة 02
القليوبية 013
الإسكندرية 03
الغربية 040
المنوفية 048
الشرقية 055
السويس 062
الإسماعيلية 064
مرسى مطروح 046
بورسعيد 066
شمال سيناء 068
جنوب سيناء 069
الدقهلية 050
البحيرة 045
دمياط 057
كفر الشيخ 047
الوادي الجديد 092
البحر الأحمر 065
الفيوم 084
بني سويف 082
المنيا 086
أسيوط 088
سوهاج 093
الأقصر 095
قنا 096
أسوان 097

موعد إصدار الفاتورة

فاتورة التليفون الأرضي الربع سنوية لشهر يناير 2021، سيتم إصدارها يوم 15 من الشهر الجاري، بحيث يمكن لعملاء الهاتف الأرضي الاستعلام عن الفاتورة بكل سهولة من خلال الدخول على رابط استعلام الفاتورة، واتباع الخطوات البسيطة التي قمنا بتوضيحها لكم، وللمزيد من الاستفسارات حول الفاتورة وطريقة الاستعلام عنها، يمكنكم ترك ما لديكم من استفسارات في تعليقات هذا التقرير وسنقوم بالإجابة عنها مباشرة.

لم تقم شركة المصرية للاتصالات حتى الآن بإصدار فواتير الهاتف الأرضي للمشتركين بالخدمة، حيث من المقرر أن تقوم الشركة بإعلان الفواتير يوم 15 بالشهر الجاري، ويمكن للعملاء وقتها الاستعلام عن الفواتير بكل سهولة، وذلك من خلال اتباع الخطوات البسيطة التي قمنا بعرضها لكم.

تستعد شركة المصرية للاتصالات خلال الساعات القليلة القادمة، لإصدار فاتورة التليفون المنزلي يناير 2021، وتتيح الشركة من خلال موقعها الإلكتروني إمكانية استعلام الفواتير بكل سهولة من خلال اتباع الخطوات التي قمنا بعرضها لكم لاستعلام الفاتورة.

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كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصر 5 وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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