فاتورة التليفون يناير 2021 موقع المصرية للاتصالات billing.te.eg

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محمد سياف - ابو ظبي - فاتورة التليفون يناير 2021 المقدمة من شركة المصرية للاتصالات لعملاء التليفون الأرضي، نقدمها لكم من شركة المصرية للاتصالات، بحيث يمكن للعملاء الاستعلام عن قيمة الفاتورة الربع سنوية من خلال موقع الشركة الإلكتروني، وخدمة استعلام فاتورة التليفون المنزلي متوفرة لجميع العملاء برقم التليفون وكود المنطقة التابع بها، ويمكن للراغبين من العملاء، الوصول لقيمة الفاتورة لشهر يناير 2021 من خلال اتباع الطريقة التي قمنا بتوفيرها لكم.

فاتورة التليفون يناير 2021

تعلن شركة المصرية للاتصالات في أشهر “يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر” عن فاتورة التليفون الأرضي الربع سنوية، والتي يتم إصدارها كل فترة 3 شهور من الشركة، بحيث يمكن للعملاء استعلام الفاتورة بعد يوم 15 في الشهر “المواعيد المعلنة”، استعدادًا لسداد الفاتورة خلال فترة شهر من إعلانها، وذلك قبل أن تقوم الشركة بتطبيق غرامة على تأخير سداد الفاتورة، ولسداد الفاتورة، تتيح شركة المصرية للاتصالات العديد من الطرق التي يمكن من خلالها سداد قيمة الفاتورة بكل سهولة، وسنقوم بتوضيحها لكم من خلال هذا التقرير.

ووفقًا لما أعلنته شركة المصرية للاتصالات، فإن فواتير التليفون الأرضي سيتم إعلانها يوم 15 يناير الجاري، بحيث يمكن لجميع العملاء استعلام قيمة الفاتورة بكل سهولة من خلال اتباع خطوات الاستعلام التي قمنا بتوفيرها لكم، وللمزيد من خدمات التليفون الأرضي، يمكنكم متابعة هذا التقرير. يمكن كذلك لعملاء التليفون الأرضي، التابعين لشركة المصرية للاتصالات، بالاستعلام عن الفاتورة من خلال اتباع الخطوات التي قمنا بعرضها، كما يمكنكم ترك تعليق على هذا التقرير به رقم الهاتف وكود أو اسم الممحافظة التابع لها وسنقوم بتوفير الفاتورة فور إصدارها من الشركة مباشرة.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير 2021 سيكون متاح يوم 15 بالشهر الجاري، حيث تتيح الشركة لعملائها إمكانية الاستعلام عن الفاتورة بعد منتصف الشهر، وذلك باتباع الخطوات البسيطة التي قمنا بعرضها لكم في هذا التقرير، حيث تتيح الشركة لعملائها من خلال موقعها الإلكتروني، العديد من الخدمات، منها خدمة الاستعلام عن الفاتورة، وذلك دون الحاجة للخروج من المنزل.

تصدر شركة المصرية للاتصالات فواتير الهاتف المنزلي كل فترة 3 شهور، ويطلق عليها اسم الفاتورة الربع سنوية، وتتيح الشركة لعملاء الهاتف الأرضي إمكانية استعلام الفواتير عبر موقعها الإلكتروني، برقم الهاتف الأرضي وكود المنطقة التابع لها الهاتف، ويمكن للعميل بضغطة زر واحدة التعرف على قيمة الفاتورة التي سيقوم بسدادها بإحدى الطرق المناسبة والتي سنقوم بعرضها كذلك، ومن المقرر أن يتم إعلان الفواتير يوم 15 يناير 2021 الجاري، بحيث يتمكن العملاء وقتها من الحصول على قيمة الفواتير.

تعتبر شركة المصرية للاتصالات رائدة في مجال التليفون الأرضي والخدمات المتعلقة به، حيث توفر الشركة للعملاء العديد من الخدمات التي تتعلق بالهاتف الأرضي كالانترنت المنزلي، وتتيح الشركة للعملاء إمكانية الاشتراك في العديد من الباقات المتنوعة، والتي تختلف بحسب اختلاف احتياجات المستخدمين والعملاء.

استعلام فاتورة التليفون يناير 2021

يمكنكم أعزائي عملاء التليفون الأرضي، استعلام قيمة فاتورة يناير 2021 بداية من يوم 15 يناير الجاري، عبر موقع الشركة الإلكتروني من خلال اتباع الخطوات البسيطة التالية:

قم بالدخول على رابط المصرية للاتصالات لاستعلام الفاتورة.

قم بإدخال رقم الهاتف الأرضي في المكان المخصص.

قم بإدخال كود المنطقة التابع لها في المكان المخصص.

قم بالنقر على أظهر الفواتير.

انتظر حتى يتم تحميل الفاتورة.

سداد فاتورة الأرضي 2021

لسداد قيمة فاتورة التليفون المنزلي 2021، فإن شركة المصرية للاتصالات تتيح لعملائها العديد من الطرق، والتي يمكن للعميل اختيار المناسب فيما بينها، ليتمكن من سداد الفاتورة بكل سهولة:

الطريقة الأولى: يمكن من خلالها سداد الفاتورة بالتوجه لأقرب فرع تابع للشركة وطلب سداد الفواتير من أحد الموظفين بالفرع، حيث تقوم من خلال هذه الطريقة بالتوجه لأقرب فرع تابع لشركة المصرية للاتصالات، وتطلب من الموظف سداد الفاتورة، سيطلب منك رقم الهاتف الأرضي، وسيقوم بسداد قيمة الفاتورة لتقدم المقابل المادي. الطريقة الثانية: تتيح سداد الفاتورة باستخدام بطاقة الصراف الآلي من أقرب ماكينة لمنزلك. الطريقة الثانية: يمكن من خلالها سداد الفاتورة من خلال خدمة فوري، والتي تقدمها السنترالات وبعض محلات البقالة المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية. الطريقة الرابعة: يمكن للعميل من خلال تلك الطريقة، سداد قيمة الفاتورة عبر موقع الشركة، حيث تتيح إمكانية سداد الفاتورة للعملاء باستخدام بطاقة الصراف الآلي من المنزل.

إصدار الفواتير

تقوم شركة المصرية للاتصالات، بإصدار فواتير التليفون الأرضي الربع سنوية في المواعيد التالية:

شهر يناير.

شهر أبريل.

شهر يوليو.

شهر أكتوبر.

كود الهاتف الأرضي

يجب على العميل الراغب في الاستعلام عن فاتورة التليفون يناير 2021، معرفة كود أو مفتاح التليفون الأرضي، لإدخاله أثناء الاستعلام عن الفاتورة، وجاءت الأكواد وفقًا للمحافظات والمناطق كالتالي:

المحافظة الكود القليوبية 013 الجيزة 02 القاهرة 02 المنوفية 048 الغربية 040 الإسكندرية 03 الإسماعيلية 064 السويس 062 الشرقية 055

فاتورة التليفون الأرضي 2021 لشهر يناير لم يتم إصدارها من شركة المصرية للاتصالات حتى الآن، ومن المنتظر أن تقوم الشركة يوم 15 بالشهر بالإعلان عن الفواتير لعملاء التليفون الأرضي، بحيث يمكنكم وقتها الاستعلام عن قيمة الفاتورة بكل سهولة، وذلك من خلال اتباع الخطوات التي قمنا بتوضيحها لكم.

توفر شركة الاتصالات “المصرية للاتصالات”، لعملاء الهاتف الأرضي، إمكانية استعلام الفواتير عبر موقع الشركة، يوم 15 بالشهر، أي بعد ساعات قليلة من الآن، ويمكن للعملاء وقتها اتباع الخطوات التوضيحية البسيطة التي قمنا بإدراجها في التقرير لاستعلام الفواتير.