استعلام فاتورة التليفون يناير 2021 شركة المصرية للاتصالات

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محمد سياف - ابو ظبي - استعلام فاتورة التليفون يناير 2021 لعملاء شركة المصرية للاتصالات بمصر، خلال ساعات قليلة من الآن، حيث تقوم الشركة من خلال موقعها الإلكتروني، بتوفير العديد من الخدمات للعملاء، منها خدمة الاستعلام عن فاتورة التليفون المنزلي، بخطوات بسيطة باستخدام رقم التليفون الأرضي ومفتاح التليفون، وسنوفر لكم رابط مباشر لاستعلام الفواتير.

استعلام فاتورة التليفون يناير 2021

فاتورة التليفون الأرضي لعملاء الشركة سيتم إتاحتها خلال ساعات من الآن على موقع شركة المصرية للاتصالات، حيث تتيح الشركة لعملائها، إمكانية استعلام الفواتير أثناء التواجد بالمنزل، ودون الحاجة للتوجه لفرع الشركة، وتقوم الشركة بإصدار الفاتورة الربع سنوية كل 3 شهور، كما أن فاتورة يناير يتم إصدارها يوم 15 بالشهر، ويمكن للعملاء اتباع الخطوات التالية، والتي تمكنهم من استعلام الفواتير دون الحاجة للخروج من المنزل والتكدس بمكاتب تقديم الخدمة.

فاتورة التليفون الأرضي 2021 يناير

يمكن لعملاء شركة المصرية للاتصالات، الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير 2021 اليوم، باتباع الخطوات التالية:

سداد فاتورة التليفون المنزلي 2021

يمكنكم سداد الفاتورة بالاختيار من بين طرق السداد التي تتيحها شركة المصرية للاتصالات، والتي تأتي كالتالي: